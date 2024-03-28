В Харьковской области аэроразведчики уничтожили вражескую БМП

Пограничники уничтожили вражескую БМП. Фото: скриншот с видео

Во время проведения аэроразведки в Харьковской области бойцы Харьковского пограничного отряда провели успешную операцию по уничтожению вражеской боевой машины пехоты (БМП). Замаскированная техника была обнаружена при полете над территорией.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в четверг, 28 марта.

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Вражеский противник прилагал все усилия, чтобы скрыть БМП от аэроразведки, но его планы потерпели неудачу. Во время ночной охоты благодаря высокой точности и координации боевая машина была уничтожена одним ударом, превратившись в огненную руину.

Напомним, что бойцы 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожили укрытие кафиров с помощью FPV-дрона и вместе с хранилищем "отминусовали" еще и двух захватчиков.

Также мы писали о том, что украинский военный журналист и главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов также показал видео эффектного уничтожения российских танков Т-80 аэроразведчиками подразделения Shadow в Донецкой области.