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В Харьковской области усилились боевые действия, в Волчанске продолжаются зачистки, — Генштаб ВСУ

15 мая 2024 23:01
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Илья Рябинин
редактор
В Харьковской области усилились боевые действия, — вечерня сводка Генштаба ВСУ
Украинские парамедики эвакуируют раненого бойца из-под Волчанска. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

По состоянию на среду, 15 мая в Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла. В городе Волчанск до сих пор продолжаются уличные зачистки от российских войск.

Об этом говорится в сводке от Генштаба ВСУ.

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Как сообщается, российская армия продолжает атаковать вдоль почти всей линии фронта. Основные усилия противника сосредоточены на Покровском и Купянском направлениях. ВСУ в ответ принимают все необходимые меры для истощения наступательного потенциала.

В то же время по состоянию на сегодняшний день украинская армия отразила 10 атак в районе Слобожанского, Волчанская, Старицы и Липцев. Ситуация частично стабилизирована, продолжается зачистка северо-западных окрестностей Волчанска. С начала суток потери российских войск достигли 60 человек убитыми, потеряно 19 единиц вооружения и военной техники. Также было поражено 11 мест укрытий.

На Купянском направлении Харьковской области, как добавляется, враг 28 раз вступал в бой в районах Стельмаховки, Синковки, Ивановки и Твердохлебового. Подсчет потерь российских сил продолжается.

В Харьковской области усилились боевые действия, в Волчанске продолжаются зачистки, — Генштаб ВСУ - фото 1
Скриншот сводки от Генштаба ВСУ

Напомним, по данным от американского Института изучения войны, за последние сутки темп продвижения российских сил на севере Слобожанщины знатно сократился.

В то же время, по информации начальника патрульной полиции Волчанска, Алексея Харьковского, на улицах города до сих пор идут бои, поскольку россияне пытаются продвинуться вглубь населенного пункта.

российские войска
ВСУ
Украина
Харьковская область
война в Украине

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