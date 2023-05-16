В Харьковской области пограничники сбили российский разведывательный дрон
В небе над Харьковской областью украинские пограничники сбили российский беспилотный летательный аппарат "Картограф". Этот дрон, оборудованный дюжиной видеокамер, изготовлен специально для фиксирования местности и создания ее планов.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Успех украинских пограничников
На территории Харьковской области военнослужащие Государственной пограничной службы сбили российский дрон.
Вражеским летательным аппаратом оказался беспилотник "Картограф".
Чем важен сбитый украинцами российский дрон
Беспилотный летательный аппарат "Картограф" создан специально для создания планов местности и фиксирования изменений на этой местности.
Для выполнения таких задач беспилотник оборудован двенадцатью камерами.
Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что в ночь с 15 на 16 мая российские войска атаковали Украину девятью беспилотниками.
Шесть из них – это дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136/131.
Кроме того, россияне проводили аэроразведку, используя три беспилотника типа Орлан-10" и SuperCam.
Противовоздушные силы ВС Украины уничтожили все девять российских беспилотников.