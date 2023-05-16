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В Харьковской области пограничники сбили российский разведывательный дрон

16 мая 2023 13:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Харьковской области пограничники сбили российский разведывательный дрон
Российский беспилотник "Картограф", сбитый украинскими пограничниками. Фото: пресс-служба ГПСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В небе над Харьковской областью украинские пограничники сбили российский беспилотный летательный аппарат "Картограф". Этот дрон, оборудованный дюжиной видеокамер, изготовлен специально для фиксирования местности и создания ее планов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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На территории Харьковской области военнослужащие Государственной пограничной службы сбили российский дрон.

Вражеским летательным аппаратом оказался беспилотник "Картограф".

Беспилотник "Картограф", сбитый пограничниками
Беспилотник "Картограф", сбитый пограничниками
Фото: ГПСУ

Чем важен сбитый украинцами российский дрон

Беспилотный летательный аппарат "Картограф" создан специально для создания планов местности и фиксирования изменений на этой местности.

Для выполнения таких задач беспилотник оборудован двенадцатью камерами.

Детали сбитого русского дрона
Детали сбитого российского дрона
Фото: ГПСУ

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что в ночь с 15 на 16 мая российские войска атаковали Украину девятью беспилотниками.

Шесть из них – это дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136/131.

Кроме того, россияне проводили аэроразведку, используя три беспилотника типа Орлан-10" и SuperCam.

Противовоздушные силы ВС Украины уничтожили все девять российских беспилотников.

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