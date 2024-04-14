На Харківщині та Донетчині ворог запустив керовані авіабомби

Ракета летить у небі. Фото: РНБО

В Харківській і Донецькій областях було зафіксовано запуск російськими окупантами керованих авіаційних бомб. У частині областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили у Повітряних силах України у неділю, 14 квітня.

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Повідомлення Повітряних сил. Фото: скриншот

Ворог запустив керовані авіабомби

Ворог завдав ударів по Харківщині і Донетчині за допомогою КАБів. Наразі наслідки дій загарбників з'ясовуються.

Наразі повітряна тривога діє у восьми південних і східних областях. Зберігається загроза ракетної небезпеки. Військові закликають цивільних мешканців залишатися в укриттях.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 квітня російські окупанти обстріляли Покровський та Волноваський райони Донецької області. Загинули троє людей, ще четверо зазнали поранень.

Також ми повідомляли, що вночі 11 квітня повітряна тривога охопила всю Україну. Вибухи чули на Київщині, Запоріжжі, Львівщині та Харківщині.