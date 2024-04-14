Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Харківщині та Донетчині ворог запустив керовані авіабомби arrow

На Харківщині та Донетчині ворог запустив керовані авіабомби

14 квітня 2024 15:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині та Донетчині ворог запустив керовані авіабомби
Ракета летить у небі. Фото: РНБО
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Харківській і Донецькій областях було зафіксовано запуск російськими окупантами керованих авіаційних бомб. У частині областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили у Повітряних силах України у неділю, 14 квітня.

Читайте також:
обстріл
Повідомлення Повітряних сил. Фото: скриншот

Ворог запустив керовані авіабомби

Ворог завдав ударів по Харківщині і Донетчині за допомогою КАБів. Наразі наслідки дій загарбників з'ясовуються.

Наразі повітряна тривога діє у восьми південних і східних областях. Зберігається загроза ракетної небезпеки. Військові закликають цивільних мешканців залишатися в укриттях.

війна
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 квітня російські окупанти обстріляли Покровський та Волноваський райони Донецької області. Загинули троє людей, ще четверо зазнали поранень.

Також ми повідомляли, що вночі 11 квітня повітряна тривога охопила всю Україну. Вибухи чули на Київщині, Запоріжжі, Львівщині та Харківщині.

війна
Україна
обстріли
ракетний удар
авіабомба

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України