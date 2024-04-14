На Харьковщине и Донетчине враг запустил управляемые авиабомби

Ракета летит в небе. Фото: СНБО

В Харьковской и Донецкой области был зафиксирован запуск российскими оккупантами управляемых авиационных бомб. В части областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины в воскресенье, 14 апреля.

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Сообщения Воздушных сил. Фото: скриншот

Враг запустил управляемые авиабомбы

Враг нанес удары по Харьковщине и Донетчине с помощью КАБов. Последствия действий захватчиков выясняются.

В настоящее время воздушная тревога действует в восьми южных и восточных областях. Сохраняется угроза ракетной опасности. Военные призывают гражданских жителей оставаться в укрытиях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, 13 апреля российские оккупанты обстреляли Покровский и Волновахский районы Донецкой области. Погибли три человека, еще четверо получили ранения.

Также мы сообщали, что в ночь на 11 апреля воздушная тревога охватила всю Украину. Взрывы слышали в Киевской, Запорожье, Львовской и Харьковской областях.