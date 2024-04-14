На Харьковщине и Донетчине враг запустил управляемые авиабомби
В Харьковской и Донецкой области был зафиксирован запуск российскими оккупантами управляемых авиационных бомб. В части областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили в воздушных силах Украины в воскресенье, 14 апреля.
Враг запустил управляемые авиабомбы
Враг нанес удары по Харьковщине и Донетчине с помощью КАБов. Последствия действий захватчиков выясняются.
В настоящее время воздушная тревога действует в восьми южных и восточных областях. Сохраняется угроза ракетной опасности. Военные призывают гражданских жителей оставаться в укрытиях.
Напомним, 13 апреля российские оккупанты обстреляли Покровский и Волновахский районы Донецкой области. Погибли три человека, еще четверо получили ранения.
Также мы сообщали, что в ночь на 11 апреля воздушная тревога охватила всю Украину. Взрывы слышали в Киевской, Запорожье, Львовской и Харьковской областях.
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