На Харківщині знайшли понад 70 мін "пелюсток", залишених окупантами

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

У Харківській області після підриву місцевого мешканця села Сніжківка, працівники ДСНС знайшли ще понад 70 таких мін "пелюсток". Їх залишили ще російські окупанти.

Про це на брифінгу розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Що відомо

Очільник Харківської ОВА зазначив, що коли працівники ДСНС прибули на місце події, вони виявили понад 70 таких мін "пелюсток".

"Вони знайшли на самому подвір’ї і біля нього більше 70 таких "пелюсток". Це свідчить про дуже щільне замінування цих територій", — сказав Синєгубов.

Також він розповів, що через погодні умови служби не можуть проводити масштабне розмінування на звільнених територіях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Ізюмському районі 40-річний чоловік наступив на російську міну "пелюстка". У стані середньої тяжкості з осколковими пораненням чоловік був госпіталізований до лікарні.

Відомо, що протягом минулої доби російські окупаційні війська обстріляли низку населених пунктів Харківської області. Під удар потрапили Великий Бурлук, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Стрілеча та інші населені пункти.