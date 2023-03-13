На Харьковщине нашли более 70 мин "лепестков", оставленных оккупантами

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

В Харьковской области после подрыва местного жителя села Снежковка, работники ГСЧС нашли еще более 70 таких мин "лепестков". Их оставили еще российские оккупанты.

Об этом на брифинге рассказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Что известно

Глава Харьковской ОВА отметил, что когда работники ГСЧС прибыли на место происшествия, они обнаружили более 70 таких мин "лепестков".

"Они нашли на самом дворе и около него более 70 таких "лепестков". Это свидетельствует об очень плотном заминировании этих территорий", — сказал Синегубов.

Также он рассказал, что из-за погодных условий службы не могут проводить масштабное разминирование на освобожденных территориях.

Напомним, ранее мы писали, что в Изюмском районе 40-летний мужчина наступил на российскую мину "лепесток". В состоянии средней тяжести с осколочными ранениями мужчина был госпитализирован в больницу.

Известно, что за прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреляли ряд населенных пунктов Харьковской области. Под удар попали Большой Бурлук, Двуречная, Западное, Купянск, Стрелка и другие населенные пункты.