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На Херсонщині колаборантів змушують "відмовлятись" від українського громадянства

30 квітня 2023 12:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Херсонщині колаборантів змушують "відмовлятись" від українського громадянства
Чоловік тримає в руках паспорт Російської Федерації. Фото: УНІАН, Олексій Сувіров
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупаційна адміністрація проводить "флешмоб" в межах якого всі колаборанти знімають відео з відмовою від українського громадянства.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що в Україні немає процедури відмови від громадянства, про що відомо й росіянам. Мета такої акції — "згуртувати" колаборантів в очікування можливого контрнаступу.

"Фактично окупаційна влада намагається "помаркувати" зрадників. Водночас відео мають й пропагандистську мету, адже покликані створити ілюзію тотальної підтримки окупантів з боку місцевого населення", — розповідають у ЦНС.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни змушують українців переходити на російські паспорти. Зокрема, у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники вже роздали місцевим жителям понад 40 тисяч російських паспортів. Ще 44 тисячі містян — на черзі.

Також ми писали, чи каратимуть українців, які отримали російські паспорти. За словами уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, найважливіше завдання громадянина України, який залишився на окупованій території України — вижити. Дуже часто для цього потрібно отримати російський паспорт. 

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