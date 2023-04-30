На Херсонщині колаборантів змушують "відмовлятись" від українського громадянства
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупаційна адміністрація проводить "флешмоб" в межах якого всі колаборанти знімають відео з відмовою від українського громадянства.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Окупанти змушують колаборантів відмовлятись від українського громадянства
Зазначається, що в Україні немає процедури відмови від громадянства, про що відомо й росіянам. Мета такої акції — "згуртувати" колаборантів в очікування можливого контрнаступу.
"Фактично окупаційна влада намагається "помаркувати" зрадників. Водночас відео мають й пропагандистську мету, адже покликані створити ілюзію тотальної підтримки окупантів з боку місцевого населення", — розповідають у ЦНС.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни змушують українців переходити на російські паспорти. Зокрема, у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники вже роздали місцевим жителям понад 40 тисяч російських паспортів. Ще 44 тисячі містян — на черзі.
Також ми писали, чи каратимуть українців, які отримали російські паспорти. За словами уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, найважливіше завдання громадянина України, який залишився на окупованій території України — вижити. Дуже часто для цього потрібно отримати російський паспорт.