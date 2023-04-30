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В Херсонской области коллаборантов заставляют "отказываться" от украинского гражданства

30 апреля 2023 12:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Херсонской области коллаборантов заставляют "отказываться" от украинского гражданства
Мужчина держит в руках паспорт Российской Федерации. Фото: УНИАН, Алексей Сувиров
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На временно оккупированных территориях Херсонской области оккупационная администрация проводит "флешмоб", в рамках которого все коллаборанты снимают видео с отказом от украинского гражданства.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Отмечается, что Украине нет процедуры отказа от гражданства, о чем известно и россиянам. Цель такой акции — "сплотить" коллаборантов в ожидание возможного контрнаступления.

"Фактически оккупационные власти пытаются "помаркировать" предателей. В то же время видео преследуют и пропагандистскую цель, ведь призваны создать иллюзию тотальной поддержки оккупантов со стороны местного населения", — рассказывают в ЦНС.

Напомним, на временно оккупированных территориях россияне вынуждают украинцев переходить на российские паспорта. В частности, во временно оккупированном Мариуполе захватчики уже раздали местным жителям более 40 тысяч российских паспортов. Еще 44 тысячи горожан — на очереди.

Также мы писали, будут ли наказывать украинцев, получивших российские паспорта. По словам уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, важнейшая задача оставшегося на оккупированной территории Украины гражданина Украины — выжить. Очень часто для этого нужно получить российский паспорт.

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