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На Херсонщині лунали вибухи — пошкоджено приватні автомобілі та газогін

25 квітня 2024 09:39
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На Херсонщині лунали вибухи — пошкоджено приватні автомобілі та газогін
Наслідки обстрілів Херсонської області. Фото: t.me/olexandrprokudin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окупаційна армія РФ обстріляли дев'ять населених пунктів Херсонської області та сам Херсон. Внаслідок ворожої атаки троє осіб отримали поранені також є значні руйнування.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram в четвер, 25 квітня. 

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Прокудін розповів, що минулої доби противник обстрілював Антонівку, Кізомис, Ромашкове, Інженерне, Садове, Берислав, Качкарівку, Ольгівку, Осокорівку та місто Херсон. 

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено  багатоповерхівку та приватний будинок. Були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, приватні автомобілі та газогін", — йдеться у повідомленні. 

Внаслідок ворожих обстрілів троє людей дістали поранення. 

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Скриншот допису Олександра Прокудіна

Нагадаємо, 24 квітня російські військові в одному з населених пунктів тимчасово окупованої Херсонської області розстріляли 65-річну жінку. Після цього окупанти намагалися підпалити її будинок.

Крім того, 23 квітня під прицілом російської армії  опинились житлові квартали, заклади культури та освіти, а також об’єкт критичної інфраструктури у Херсонській області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. 

Херсон
обстріли
Херсонська область
війна в Україні
поранення

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