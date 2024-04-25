На Херсонщині лунали вибухи — пошкоджено приватні автомобілі та газогін
Окупаційна армія РФ обстріляли дев'ять населених пунктів Херсонської області та сам Херсон. Внаслідок ворожої атаки троє осіб отримали поранені також є значні руйнування.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram в четвер, 25 квітня.
Наслідки обстрілів Херсонської області
Прокудін розповів, що минулої доби противник обстрілював Антонівку, Кізомис, Ромашкове, Інженерне, Садове, Берислав, Качкарівку, Ольгівку, Осокорівку та місто Херсон.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок. Були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, приватні автомобілі та газогін", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожих обстрілів троє людей дістали поранення.
Нагадаємо, 24 квітня російські військові в одному з населених пунктів тимчасово окупованої Херсонської області розстріляли 65-річну жінку. Після цього окупанти намагалися підпалити її будинок.
Крім того, 23 квітня під прицілом російської армії опинились житлові квартали, заклади культури та освіти, а також об’єкт критичної інфраструктури у Херсонській області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
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