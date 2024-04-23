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На Херсонщині не вщухають вибухи — РФ атакувала житлові квартали, є загиблі та поранені

23 квітня 2024 09:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Херсонщині не вщухають вибухи — РФ атакувала житлові квартали, є загиблі та поранені
Наслідки обстрілів Херсонщини. Фото архівне: Олександр Прокудін\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Минулої доби російські окупанти не припиняли обстрілювати Херсон та область. Під прицілом ворога були житлові квартали, заклади культури та освіти, а також об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

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"Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Білозерку, Станіслав, Садове, Іванівку, Новотягинку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Михайлівку, Качкарівку, Нововоронцовку, Зміївку, Червоний Маяк, Козацьке, Веселе та місто Херсон", — написав Прокудін, говорячи про обстріли. 

Він додав, що окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок цього пошкоджено вісім багатоповерхівок та 26 приватних будинків. 

Крім того, влучання були в навчальний заклад, дитячий садок, заклад культури, об’єкт критичної інфраструктури та газогін. 

Відомо, що ворожа атака забрала життя двох людей, ще шестеро поранила. 

 

Обстріл Херсонщини 22 квітня
Скриншот допису

Нагадаємо, в неділю 21 квітня російські окупанти обстріляли Херсон. Унаслідок влучення в місті почалася пожежа.

Перед цим внаслідок ворожого обстрілу Херсону та області 17 квітня 16 людей отримали травмування. 

війна
Херсон
росіяни
обстріли
Херсонська область
окупанти
війна в Україні
Олександр Прокудін

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