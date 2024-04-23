На Херсонщині не вщухають вибухи — РФ атакувала житлові квартали, є загиблі та поранені
Минулої доби російські окупанти не припиняли обстрілювати Херсон та область. Під прицілом ворога були житлові квартали, заклади культури та освіти, а також об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Наслідки обстрілу Херсонщини
"Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Білозерку, Станіслав, Садове, Іванівку, Новотягинку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Михайлівку, Качкарівку, Нововоронцовку, Зміївку, Червоний Маяк, Козацьке, Веселе та місто Херсон", — написав Прокудін, говорячи про обстріли.
Він додав, що окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок цього пошкоджено вісім багатоповерхівок та 26 приватних будинків.
Крім того, влучання були в навчальний заклад, дитячий садок, заклад культури, об’єкт критичної інфраструктури та газогін.
Відомо, що ворожа атака забрала життя двох людей, ще шестеро поранила.
Нагадаємо, в неділю 21 квітня російські окупанти обстріляли Херсон. Унаслідок влучення в місті почалася пожежа.
Перед цим внаслідок ворожого обстрілу Херсону та області 17 квітня 16 людей отримали травмування.
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