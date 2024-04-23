На Херсонщині не вщухають вибухи — РФ атакувала житлові квартали, є загиблі та поранені

Наслідки обстрілів Херсонщини. Фото архівне: Олександр Прокудін\Telegram

Минулої доби російські окупанти не припиняли обстрілювати Херсон та область. Під прицілом ворога були житлові квартали, заклади культури та освіти, а також об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Херсонщини

"Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Білозерку, Станіслав, Садове, Іванівку, Новотягинку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Михайлівку, Качкарівку, Нововоронцовку, Зміївку, Червоний Маяк, Козацьке, Веселе та місто Херсон", — написав Прокудін, говорячи про обстріли.

Він додав, що окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок цього пошкоджено вісім багатоповерхівок та 26 приватних будинків.

Крім того, влучання були в навчальний заклад, дитячий садок, заклад культури, об’єкт критичної інфраструктури та газогін.

Відомо, що ворожа атака забрала життя двох людей, ще шестеро поранила.

Скриншот допису

Нагадаємо, в неділю 21 квітня російські окупанти обстріляли Херсон. Унаслідок влучення в місті почалася пожежа.

Перед цим внаслідок ворожого обстрілу Херсону та області 17 квітня 16 людей отримали травмування.