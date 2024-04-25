В Херсонской области раздавались взрывы — повреждены частные автомобили и газопровод
Оккупационная армия РФ обстреляла девять населенных пунктов Херсонской области и сам Херсон. В результате вражеской атаки три человека получили раненые также есть значительные разрушения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram в четверг, 25 апреля.
Последствия обстрелов Херсонской области
Прокудин рассказал, что за прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Кизомис, Ромашково, Инженерное, Садовое, Берислав, Качкаровку, Ольговку, Осокоровку и город Херсон.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены многоэтажку и частный дом. Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, частные автомобили и газопровод", — говорится в сообщении.
В результате вражеских обстрелов три человека получили ранения.
Напомним, 24 апреля российские военные в одном из населенных пунктов временно оккупированной Херсонской области расстреляли 65-летнюю женщину. После этого оккупанты пытались поджечь ее дом.
Кроме того, 23 апреля под прицелом российской армии оказались жилые кварталы, учреждения культуры и образования, а также объект критической инфраструктуры в Херсонской области. В результате атаки есть погибшие и ранены.
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