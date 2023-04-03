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На Херсонщині на російській вибухівці підірвався чоловік: подробиці

3 квітня 2023 16:31
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чоловік намагався самостійно перенести невідомий вибухонебезпечний предмет
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Поблизу села Шляхове, що на Херсонщині, на російській вибухівці підірвався чоловік. Від отриманих пошкоджень він загинув на місці.

Про це повідомляє Херсонська ОВА у своєму Telegram-каналі.

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Подробиці

Повідомляється, що 60-річний місцевий житель намагався самостійно перенести невідомий вибухонебезпечний предмет. Вибухівка здетонувала у нього в руках.

"Вкотре нагадуємо, що значна більшість територій Херсонщини усіяні російськими мінами, розтяжками та боєприпасами. Тому потрібно бути максимально обережними, аби уникнути трагедії!", — йдеться в дописі. 

Також в Херсонській ОВА вкотре нагадують дотримуватися елементерних правил безпеки, адже вони можуть зберегти життя.

Нагадуємо, що станом на 3 квітня окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти України. Від атаки ворога за останню добу постраждали цивільні Херсона

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