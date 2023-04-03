На Херсонщині на російській вибухівці підірвався чоловік: подробиці

Чоловік намагався самостійно перенести невідомий вибухонебезпечний предмет

Поблизу села Шляхове, що на Херсонщині, на російській вибухівці підірвався чоловік. Від отриманих пошкоджень він загинув на місці.

Про це повідомляє Херсонська ОВА у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Подробиці

Повідомляється, що 60-річний місцевий житель намагався самостійно перенести невідомий вибухонебезпечний предмет. Вибухівка здетонувала у нього в руках.

"Вкотре нагадуємо, що значна більшість територій Херсонщини усіяні російськими мінами, розтяжками та боєприпасами. Тому потрібно бути максимально обережними, аби уникнути трагедії!", — йдеться в дописі.

Також в Херсонській ОВА вкотре нагадують дотримуватися елементерних правил безпеки, адже вони можуть зберегти життя.

Нагадуємо, що станом на 3 квітня окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти України. Від атаки ворога за останню добу постраждали цивільні Херсона.