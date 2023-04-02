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Оккупанты вывозят древесину из Запорожья и угрожают за украинский паспорт в Херсонской области

2 апреля 2023 07:57
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Войска россии мародерят в лесах и обыскивают квартиры украинцев
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Кроме того, российские войска занимаются мародерством и принудительной паспортизацией в данных областях.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

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Принудительная паспортизация и мародерство

На временно занятой территории Украины российские оккупанты продолжают совершать мародерство. В частности, в населенном пункте Мелитополь Запорожской области оккупанты вывозят незаконно вырубленный лес в южном направлении.

В населенном пункте Казачьи Лагеря Херсонской области после успешного огневого поражения объекта российских оккупационных войск противник активно проводит проверки мобильных телефонов местных жителей и несанкционированно обыскивает жилье граждан Украины.

Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области. В частности, в населенных пунктах Геническ и Стрелковое на блокпостах российские оккупанты ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта граждан российской федерации.

В ходе обысков сообщают, что граждане Украины, не получившие российские паспорта, после четвертого пересечения блокпоста получат запрет на въезд и выезд. Также российская оккупационная так называемая "власть" с целью присвоения недвижимости граждан Украины активно подделывает документы на право собственности на жилые помещения и базы отдыха путем фальсификации договоров купли-продажи и дарения.

Напомним, что в Мариуполе, оккупированном захватчиками, продолжается усиленное патрулирование улиц после взрыва коллаборантской машины. Оккупанты ищут участников движения сопротивления и пытаются подавить его деятельность.

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