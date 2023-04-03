Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow В Херсонской области на российской взрывчатке подорвался мужчина: подробности arrow

В Херсонской области на российской взрывчатке подорвался мужчина: подробности

3 апреля 2023 16:31
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мужчина пытался самостоятельно перенести неизвестный взрывоопасный предмет
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вблизи села Шляховое Херсонской области на российской взрывчатке взорвался мужчина. От повреждений, которые он получил, погиб на месте.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Подробности

Сообщается, что 60-летний местный житель пытался самостоятельно перенести неизвестный взрывоопасный предмет. Взрывчатка сдетонировала у него в руках.

"В очередной раз напоминаем, что значительное большинство территорий Херсонщины усеяны российскими минами, растяжками и боеприпасами. Поэтому нужно быть максимально осторожными, чтобы избежать трагедии!" — говорится в сообщении.

Также в Херсонской ОВА в очередной раз напоминают соблюдать элементарные правила безопасности, ведь они могут сохранить жизнь.

Напомним, что по состоянию на 3 апреля оккупанты продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Украины. От атаки врага за последние сутки пострадали гражданские Херсона.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB