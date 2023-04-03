В Херсонской области на российской взрывчатке подорвался мужчина: подробности

Мужчина пытался самостоятельно перенести неизвестный взрывоопасный предмет

Вблизи села Шляховое Херсонской области на российской взрывчатке взорвался мужчина. От повреждений, которые он получил, погиб на месте.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Подробности

Сообщается, что 60-летний местный житель пытался самостоятельно перенести неизвестный взрывоопасный предмет. Взрывчатка сдетонировала у него в руках.

"В очередной раз напоминаем, что значительное большинство территорий Херсонщины усеяны российскими минами, растяжками и боеприпасами. Поэтому нужно быть максимально осторожными, чтобы избежать трагедии!" — говорится в сообщении.

Также в Херсонской ОВА в очередной раз напоминают соблюдать элементарные правила безопасности, ведь они могут сохранить жизнь.

Напомним, что по состоянию на 3 апреля оккупанты продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Украины. От атаки врага за последние сутки пострадали гражданские Херсона.