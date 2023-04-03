Росіяни 20 разів обстріляли Херсонщину: Прокудін розповів деталі

Загинула людина в житловому квартарі Херсонщини

Станом на 3 квітня окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти України. Від атаки ворога за останню добу постраждали цивільні Херсона.

Про це інформує Олександр Прокудін.

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Постраждали цивільні Херсона

За минулу добу противник здійснив по Херсонській області — 20 обстрілів, випустивши 131 снаряд.



Місто Херсон ворог обстріляв 1 раз. Чотири снаряди влучили у житловий квартал міста. На жаль, є жертви серед цивільного населення — 1 людина загинула.

Нагадаємо, що окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти України. За 2 квітня постраждали Харківський, Куп'янський, Ізюмський та Чугуївський райони областей.

Також на Донеччині росіяни продовжують вбивати цивільних. Наразі визначити точну кількість жертв на сході України неможливо.