Росіяни 20 разів обстріляли Херсонщину: Прокудін розповів деталі
Станом на 3 квітня окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти України. Від атаки ворога за останню добу постраждали цивільні Херсона.
Про це інформує Олександр Прокудін.
Постраждали цивільні Херсона
За минулу добу противник здійснив по Херсонській області — 20 обстрілів, випустивши 131 снаряд.
Місто Херсон ворог обстріляв 1 раз. Чотири снаряди влучили у житловий квартал міста. На жаль, є жертви серед цивільного населення — 1 людина загинула.
Нагадаємо, що окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти України. За 2 квітня постраждали Харківський, Куп'янський, Ізюмський та Чугуївський райони областей.
Також на Донеччині росіяни продовжують вбивати цивільних. Наразі визначити точну кількість жертв на сході України неможливо.