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На Херсонщині на ворожій міні підірвався комбайн: є поранені

28 червня 2023 17:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Херсонщині на ворожій міні підірвався комбайн: є поранені
Підірваний комбайн на Харківщині. Ілюстративне фото: ДСНС України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Херсонській області на російській міні підірвався комбайн. Він виконував польові роботи.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

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Чи є постраждалі

Інцидент трапився біля села Чкалове Великоолександрівської громади. Внаслідок чого двоє чоловіків (41 та 36 років) були поранені. Їх шпиталізували до найближчої лікарні.

Безпека понад усе

"Памʼятайте, що мінна небезпека на Херсонщині, — надзвичайно висока! Зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі. Не відвідуйте ці місця, якщо не впевнені, що там працювали сапери!", — наголосили у повідомленні.

Обстріли Херсона

У вівторок, 27 червня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли житлові райони Херсона. Внаслідок атаки було поранено двох людей.

Нагадаємо, раніше у Херсоні російські окупанти обстріляли комунальне транспортне підприємство. Загинули працівники підприємства. 

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