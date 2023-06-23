Стало відомо про ще одного загиблого внаслідок російського обстрілу у Херсоні
Сьогодні, 23 червня, у Херсоні російські окупанти обстріляли комунальне транспортне підприємство. Наразі стало відомо про ще одного загиблого, якого не змогли врятувати лікарі.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"У медзакладі зупинилося серце 53-річного працівника транспортного підприємства, котре сьогодні обстріляли російські терористи. Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати життя чоловіка. На жаль, поранення виявилися надто важкими", — написав він.
Також Прокудін висловив співчуття рідним загиблого.
Що відомо про обстріл в Херсоні
У п'ятницю, 23 червня, російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Загарбники прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству.
Внаслідок обстрілу 55-річний чоловік загинув на місці. Згодом стало відомо про ще одного загиблого — 43-річного чоловіка, який помер у лікарні. Ще пʼятеро людей поранені, їх шпиталізували до медзакладів. Лікарі надають їм допомогу.
Нагадаємо, раніше російські окупанти обстріляли житлові будинки Херсона. Під обстріл також потрапили студенти-волонтери, які допомогали місцевим жителям.