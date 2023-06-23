Стало відомо про ще одного загиблого внаслідок російського обстрілу у Херсоні

Швидка медична допомога. Фото: Корреспондент.net

Сьогодні, 23 червня, у Херсоні російські окупанти обстріляли комунальне транспортне підприємство. Наразі стало відомо про ще одного загиблого, якого не змогли врятувати лікарі.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"У медзакладі зупинилося серце 53-річного працівника транспортного підприємства, котре сьогодні обстріляли російські терористи. Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати життя чоловіка. На жаль, поранення виявилися надто важкими", — написав він.

Також Прокудін висловив співчуття рідним загиблого.

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Що відомо про обстріл в Херсоні

У п'ятницю, 23 червня, російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Загарбники прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству.

Внаслідок обстрілу 55-річний чоловік загинув на місці. Згодом стало відомо про ще одного загиблого — 43-річного чоловіка, який помер у лікарні. Ще пʼятеро людей поранені, їх шпиталізували до медзакладів. Лікарі надають їм допомогу.

Нагадаємо, раніше російські окупанти обстріляли житлові будинки Херсона. Під обстріл також потрапили студенти-волонтери, які допомогали місцевим жителям.