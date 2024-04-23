В Херсонской области не утихают взрывы — РФ атаковала жилые кварталы, есть погибшие и раненые
За прошедшие сутки российские оккупанты не прекращали обстреливать Херсон и область. Под прицелом врага находились жилые кварталы, учреждения культуры и образования, а также объект критической инфраструктуры. В результате атаки есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Последствия обстрела Херсонщины
"За минувшие сутки противник обстреливал Антоновку, Белозерку, Станислав, Садовое, Ивановку, Новотягинку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Михайловку, Качкаровку, Нововоронцовку, Змиевку, Красный Маяк, Казацкое, Веселое и город Херсон", — написал Прокудин, говоря об обстрелах.
Он добавил, что оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В результате повреждены восемь многоэтажек и 26 частных домов.
Кроме того, попадания были в учебное заведение, детский сад, заведение культуры, объект критической инфраструктуры и газопровод.
Известно, что вражеская атака забрала жизнь двух человек, еще шестеро ранила.
Напомним, в воскресенье 21 апреля российские оккупанты обстреляли Херсон. В результате попадания в городе начался пожар.
Перед этим в результате вражеского обстрела Херсона и области 17 апреля 16 человек получили травмы.
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