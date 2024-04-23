В Херсонской области не утихают взрывы — РФ атаковала жилые кварталы, есть погибшие и раненые

Последствия обстрела Херсонщины. Фото архивное: Александр Прокудин\Telegram

За прошедшие сутки российские оккупанты не прекращали обстреливать Херсон и область. Под прицелом врага находились жилые кварталы, учреждения культуры и образования, а также объект критической инфраструктуры. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Последствия обстрела Херсонщины

"За минувшие сутки противник обстреливал Антоновку, Белозерку, Станислав, Садовое, Ивановку, Новотягинку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Михайловку, Качкаровку, Нововоронцовку, Змиевку, Красный Маяк, Казацкое, Веселое и город Херсон", — написал Прокудин, говоря об обстрелах.

Он добавил, что оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В результате повреждены восемь многоэтажек и 26 частных домов.

Кроме того, попадания были в учебное заведение, детский сад, заведение культуры, объект критической инфраструктуры и газопровод.

Известно, что вражеская атака забрала жизнь двух человек, еще шестеро ранила.

Скриншот сообщения

Напомним, в воскресенье 21 апреля российские оккупанты обстреляли Херсон. В результате попадания в городе начался пожар.

Перед этим в результате вражеского обстрела Херсона и области 17 апреля 16 человек получили травмы.