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В Херсонской области не утихают взрывы — РФ атаковала жилые кварталы, есть погибшие и раненые

23 апреля 2024 09:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Херсонской области не утихают взрывы — РФ атаковала жилые кварталы, есть погибшие и раненые
Последствия обстрела Херсонщины. Фото архивное: Александр Прокудин\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За прошедшие сутки российские оккупанты не прекращали обстреливать Херсон и область. Под прицелом врага находились жилые кварталы, учреждения культуры и образования, а также объект критической инфраструктуры. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Последствия обстрела Херсонщины

"За минувшие сутки противник обстреливал Антоновку, Белозерку, Станислав, Садовое, Ивановку, Новотягинку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Михайловку, Качкаровку, Нововоронцовку, Змиевку, Красный Маяк, Казацкое, Веселое и город Херсон", — написал Прокудин, говоря об обстрелах.

Он добавил, что оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В результате повреждены восемь многоэтажек и 26 частных домов.

Кроме того, попадания были в учебное заведение, детский сад, заведение культуры, объект критической инфраструктуры и газопровод.

Известно, что вражеская атака забрала жизнь двух человек, еще шестеро ранила.

Обстрел Херсонщины 22 апреля
Скриншот сообщения

Напомним, в воскресенье 21 апреля российские оккупанты обстреляли Херсон. В результате попадания в городе начался пожар.

Перед этим в результате вражеского обстрела Херсона и области 17 апреля 16 человек получили травмы.

война
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Херсонская область
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война в Украине
Александр Прокудин

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