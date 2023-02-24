На Херсонщині окупанти ввели цілодобову комендантську годину і продовжують терор: деталі

Російські окупанти

У Чаплинці Херсонської області окупанти запровадили цілодобову комендантську годину з 23 по 25 лютого 2023 року. Можлива причина — перекидання військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Херсонська область

Причиною запровадження цілодобової комендантської години може стати перекидання військової техніки з тимчасово окупованої частини Автономної Республіки Крим для зміцнення лінії оборони.

Також повідомляється, що у Новій Каховці противник проводить обхід будинків місцевих мешканців. Окупанти перевіряють реєстрацію та документи, що підтверджують право власності на житло.

"Щоразу, коли їх не виявляють, мешканців виселяють протягом тижня, а замість них входять і четвертують російські окупаційні війська", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 23 лютого, ворог обстріляв місто Херсон сім разів, були потрапляння до лікарні, зокрема до пологового відділення. А також обстріляли теплоелектростанцію. Є травмовані та загиблі.

Також вночі було пошкоджено теплоелектростанцію, значна частина городян перебуває без тепла.