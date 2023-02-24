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В Херсонской области оккупанты ввели круглосуточный комендантский час и продолжают террор: детали

24 февраля 2023 19:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российские оккупанты
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Чаплынке Херсонской области оккупанты ввели круглосуточный комендантский час с 23 по 25 февраля 2023 года. Возможная причина — переброска военной техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Причиной введения круглосуточного комендантского часа может стать переброска военной техники из временно оккупированной части Автономной Республики Крым для укрепления линии обороны.

Также сообщается, что в Новой Каховке противник проводит обход домов местных жителей. Оккупанты проверяют регистрацию и документы, подтверждающие право собственности на жилье. 

"Всякий раз, когда их не обнаруживают, жителей выселяют в течение недели, а вместо них входят и четвертуют российские оккупационные войска", — говорится в сообщении.

Напомним, что 23 февраля, враг обстрелял город Херсон семь раз, были попадания в больницу, в частности в родильное отделение. А также обстреляли теплоэлектростанцию. Есть травмированные и погибшие.

Также ночью была повреждена теплоэлектростанция, значительная часть горожан находится без тепла.

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