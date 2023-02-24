В Херсонской области оккупанты ввели круглосуточный комендантский час и продолжают террор: детали

Российские оккупанты

В Чаплынке Херсонской области оккупанты ввели круглосуточный комендантский час с 23 по 25 февраля 2023 года. Возможная причина — переброска военной техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Херсонская область

Причиной введения круглосуточного комендантского часа может стать переброска военной техники из временно оккупированной части Автономной Республики Крым для укрепления линии обороны.

Также сообщается, что в Новой Каховке противник проводит обход домов местных жителей. Оккупанты проверяют регистрацию и документы, подтверждающие право собственности на жилье.

"Всякий раз, когда их не обнаруживают, жителей выселяют в течение недели, а вместо них входят и четвертуют российские оккупационные войска", — говорится в сообщении.

Напомним, что 23 февраля, враг обстрелял город Херсон семь раз, были попадания в больницу, в частности в родильное отделение. А также обстреляли теплоэлектростанцию. Есть травмированные и погибшие.

Также ночью была повреждена теплоэлектростанция, значительная часть горожан находится без тепла.