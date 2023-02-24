Херсонщина: обстрелы в сутки

В Херсоне обстреляли родильное отделение и теплоэлектростанцию: ситуация за сутки
За последние сутки, 23 февраля, враг обстрелял город Херсон семь раз, были попадания в больницу, в частности в родильное отделение. А также обстреляли теплоэлектростанцию. Есть травмированные и погибшие.
Об этом Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
-
Импорт электроэнергии постепенно уменьшается: в Укрэнерго дали положительный прогноз по свету
-
Ожила ли Бородянка: что отстроили в поселке за год
-
Появился рецепт защиты приграничья от российских обстрелов
-
Дом Русова в частных руках: Одесса проиграла суд с Тарпоном
-
Кинокомпании начали работу над фильмами по франшизе "Властелин колец": чего ждать
-
В матче ПСВ против Севильи болельщик выбежал на поле и подрался с голкипером
-
Сегодня Польша отправит в Украину танки Leopard 2, — Bloomberg
-
Дания планирует рассмотреть предоставление Украине самолетов
-
Нейросеть сгенерировала, как будет выглядеть Киев после победы
-
Врали, врут и будут врать: как россия пыталась убедить мир в том, что не нападет на Украину
Обстрелы за сутки
"Херсонщина подверглась 73 обстрелам в сутки, семь в самом Херсоне. Один человек погиб, три человека ранены. Оккупанты бьют по жилым кварталам. Были обстреляны микрорайоны Северный и Таврический, попадание в рынок и дома. В очередной раз обстреляли одну из городских больниц, где повреждено родильное отделение и онкоотделение. Вообще в этой больнице находились более 120 пациентов. Слава богу, всех удалось своевременно эвакуировать. Никто не пострадал", — сказал Хлань.
Также ночью была повреждена теплоэлектростанция, значительная часть горожан находится без тепла.
Год войны в Херсонской области
"Сегодня год полномасштабного вторжения россии в Украину. С первого дня Херсонщина была оккупирована и сегодня еще левобережная часть продолжает находиться в оккупации. Но 11 ноября ВСУ удалось вытеснить оккупанта из правобережной части и из самого города Херсон. Но мы знаем и верим, что вся Херсонщина будет свободна, как и вся Украина", — добавил Хлань.
Напомним, на оккупированном левом берегу Херсонщины захватчики проводят принудительную паспортизацию населения, а также заставляют людей переоформлять земельные участки и паи по российскому законодательству.
Также сообщалось, что оккупанты обстреливают правобережную Херсонщину зажигательными снарядами, что приводит к пожарам в частном секторе.