Херсонщина: обстрелы в сутки

Хлань рассказал о ситуации в Херсонской области за сутки

За последние сутки, 23 февраля, враг обстрелял город Херсон семь раз, были попадания в больницу, в частности в родильное отделение. А также обстреляли теплоэлектростанцию. Есть травмированные и погибшие.

Об этом Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Обстрелы за сутки

"Херсонщина подверглась 73 обстрелам в сутки, семь в самом Херсоне. Один человек погиб, три человека ранены. Оккупанты бьют по жилым кварталам. Были обстреляны микрорайоны Северный и Таврический, попадание в рынок и дома. В очередной раз обстреляли одну из городских больниц, где повреждено родильное отделение и онкоотделение. Вообще в этой больнице находились более 120 пациентов. Слава богу, всех удалось своевременно эвакуировать. Никто не пострадал", — сказал Хлань.

Также ночью была повреждена теплоэлектростанция, значительная часть горожан находится без тепла.

Год войны в Херсонской области

"Сегодня год полномасштабного вторжения россии в Украину. С первого дня Херсонщина была оккупирована и сегодня еще левобережная часть продолжает находиться в оккупации. Но 11 ноября ВСУ удалось вытеснить оккупанта из правобережной части и из самого города Херсон. Но мы знаем и верим, что вся Херсонщина будет свободна, как и вся Украина", — добавил Хлань.

Напомним, на оккупированном левом берегу Херсонщины захватчики проводят принудительную паспортизацию населения, а также заставляют людей переоформлять земельные участки и паи по российскому законодательству.

Также сообщалось, что оккупанты обстреливают правобережную Херсонщину зажигательными снарядами, что приводит к пожарам в частном секторе.