На Херсонщині партизани знищили бензовози російських окупантів

Місце вибуху. Фото: АТЕШ

На Херсонщині партизани військового руху українців та кримських татар "АТЕШ" знищили бензовози російських окупантів. Вони влаштували засідку на колону російської техніки в окупованій частині регіону.

Про це вони розповіли у своєму телеграм-каналі.

Читайте також:

Як відбувся підрив

Зазначається, що через підрив один із бензовозів росіян повністю згорів, інший зазнав сильних ушкоджень. Цю атаку влаштували 14 липня.

"14.07.23 о 15:00 агент руху "АТЕШ" влаштував засідку на колону супротивника і задіяв вибухівку, підірвавши бензовози супротивника. Результат: один згорів повністю, інший сильно пошкоджений. Місце дії: польова дорога, 2 км на південь від села Князе-Григорівка, Херсонська область. Координати: 47°03'20.8"N 33°53'55.7"E", — йдеться у повідомленні.

Місце вибуху. Фото: АТЕШ

Де саме знищили техніку окупантів

Місце, де підірвали російські бензовози, знаходиться на окупованому РФ лівому березі Херсонської області. Під час операції ніхто із агентів руху не постраждав.

Локація підриву. Фото: АТЕШ

"14 липня увійде в історію всього партизанського руху! Наші агенти у безпеці та готові продовжити боротися проти рашизму", — запевнили у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 19 липня в тимчасово окупованому Криму стався потужний вибух на Старокримському полігоні. Там було знищено склад боєприпасів росіян.