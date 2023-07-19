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На Херсонщині партизани знищили бензовози російських окупантів

19 липня 2023 17:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Херсонщині партизани знищили бензовози російських окупантів
Місце вибуху. Фото: АТЕШ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Херсонщині партизани військового руху українців та кримських татар "АТЕШ" знищили бензовози російських окупантів. Вони влаштували засідку на колону російської техніки в окупованій частині регіону. 

Про це вони розповіли у своєму телеграм-каналі.

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Як відбувся підрив

Зазначається, що через підрив один із бензовозів росіян повністю згорів, інший зазнав сильних ушкоджень. Цю атаку влаштували 14 липня.

"14.07.23 о 15:00 агент руху "АТЕШ" влаштував засідку на колону супротивника і задіяв вибухівку, підірвавши бензовози супротивника. Результат: один згорів повністю, інший сильно пошкоджений. Місце дії: польова дорога, 2 км на південь від села Князе-Григорівка, Херсонська область. Координати: 47°03'20.8"N 33°53'55.7"E", — йдеться у повідомленні. 

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Місце вибуху. Фото: АТЕШ

Де саме знищили техніку окупантів

Місце, де підірвали російські бензовози, знаходиться на окупованому РФ лівому березі Херсонської області. Під час операції ніхто із агентів руху не постраждав.

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Локація підриву. Фото: АТЕШ

"14 липня увійде в історію всього партизанського руху! Наші агенти у безпеці та готові продовжити боротися проти рашизму", — запевнили у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 19 липня в тимчасово окупованому Криму стався потужний вибух на Старокримському полігоні. Там було знищено склад боєприпасів росіян. 

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