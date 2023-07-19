В Херсонской области партизаны уничтожили бензовозы российских оккупантов

Место взрыва. Фото: АТЭШ

В Херсонской области партизаны военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" уничтожили бензовозы российских оккупантов. Они устроили засаду на колонну российской техники в оккупированной части региона.

Об этом они рассказали в своем телеграмм-канале.

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Как произошел подрыв

Отмечается, что из-за подрыва один из бензовозов россиян полностью сгорел, другой получил сильные повреждения. Эту атаку устроили 14 июля.

"14.07.23 в 15:00 агент движения "АТЕШ" устроил засаду на колонну противника и задействовал взрывчатку, взорвав бензовозы противника. Результат: один сгорел полностью, другой сильно поврежден. Место действия: полевая дорога, 2 км к югу от села Князе- Григоровка, Херсонская область. Координаты: 47°03'20.8"N 33°53'55.7"E", — говорится в сообщении.

Место взрыва. Фото: АТЭШ

Где именно уничтожили технику оккупантов

Место, где взорвали российские бензовозы, находится на оккупированном РФ левом берегу Херсонской области. В ходе операции никто из агентов движения не пострадал.

Локация взрыва. Фото: АТЭШ

"14 июля войдет в историю всего партизанского движения! Наши агенты в безопасности и готовы продолжить борьбу против рашизма", — заверили в сообщении.

Напомним, утром 19 июля во временно оккупированном Крыму произошел мощный взрыв на Старокрымском полигоне. Там был уничтожен склад боеприпасов россиян.