Вибух у Криму на полігоні: партизани показали відео

Наслідки вибуху у Криму. Фото: скриншот

Вранці 19 липня в тимчасово окупованому Криму стався потужний вибух на Старокримському полігоні. Там було знищено склад боєприпасів росіян.

Відео знищеного складу боєприпасів оприлюднив партизанський рух "Атеш".

Читайте також:

Знищений склад боєприпасів у Криму

На оприлюдненому відео можна побачити густий чорний дим над місцем влучання.

Повідомляється, що приліт був приблизно о 04:00 ранку. Однак детонація триває досі.

Після цього партизани повідомили, що приліт по полігону — не їхня робота.

Повідомлення партизанів. Фото: скриншот

Вибух у Криму

Вранці 19 липня в тимчасово окупованому Криму стався потужний вибух у Кіровському районі, біля села Кринички. Стало відомо про приліт на Старокримському полігоні.

Повідомляється, що загалом було чути три потужні вибухи. Відтак, на Старокримському полігоні поцілили по складу боєприпасів, внаслідок чого відбулася детонація.

Пізніше окупаційна влада повідомила, що внаслідок масштабної пожежі у Кіровському районі перекрито рух транспорту на трасі "Таврида". Також із прилеглої зони планують тимчасово евакуйовувати людей.

Нагадаємо, кримські окупанти заявили про масовану дронову атаку на півострів у ніч проти 18 липня. За їхніми словами, сили ППО нібито збили дев'ять БпЛА.

Додамо, що в ніч проти 17 липня на Кримському мосту стався вибух. Внаслідок чого було пошкоджено одну з опор. Рух транспорту перекрито.