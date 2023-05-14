На Херсонщині пʼятеро жителів загинули через підрив на міні

У Херсонській області п'ятеро людей підірвалися на російській вибухівці. Фото: УНІАН

У Херсонській області пʼятеро чоловіків підірвались на міні. Внаслідок чого постраждалі загинули.

Про це пише Голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Що відомо

Російські військові залишили вибухівку на Херсонщині. Трагедія сталася у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. Жителі, які натрапили на міну, втратили життя відразу.

"Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. Вибухнув нездетонований снаряд. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому — 68", — написав Єрмак.

Прокуратура Херсонської області відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, 8 травня український Генштаб написав, що окупанти частково згортають свою діяльність в окупованому Скадовську та в інших населених пунтках на Лівобережжі Херсонщини. Самі ж окупанти оголосили евакуацію цивільних та розпочали мародерство.