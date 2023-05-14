Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Херсонщині пʼятеро жителів загинули через підрив на міні arrow

На Херсонщині пʼятеро жителів загинули через підрив на міні

14 травня 2023 12:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Херсонщині пʼятеро жителів загинули через підрив на міні
У Херсонській області п'ятеро людей підірвалися на російській вибухівці. Фото: УНІАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Херсонській області пʼятеро чоловіків підірвались на міні. Внаслідок чого постраждалі загинули.

Про це пише Голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Читайте також:

Що відомо

Російські військові залишили вибухівку на Херсонщині. Трагедія сталася у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. Жителі, які натрапили на міну, втратили життя відразу.

"Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. Вибухнув нездетонований снаряд. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому — 68", — написав Єрмак.

Прокуратура Херсонської області відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, 8 травня український Генштаб написав, що окупанти частково згортають свою діяльність в окупованому Скадовську та в інших населених пунтках на Лівобережжі Херсонщини. Самі ж окупанти оголосили евакуацію цивільних та розпочали мародерство. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB