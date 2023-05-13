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Росіяни знову обстріляли Херсонщину, є загиблі

13 травня 2023 09:17
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Росіяни знову обстріляли Херсонщину, є загиблі
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Херсонська ОВА
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Російські війська продовжують обстрілювати міста та цивільне населення України. За минулу добу, 12 травня, ворог обстріляв Херсонщину 15 разів.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Обстріл Херсонщини

Зазначається, що за минулу добу противник обстріляв місто Херсон 15 разів. Окупанти здійснили — 88 обстрілів, випустивши 445 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, СПГ, ПТРК, БПЛА та авіації.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю і територію закладу освіти у Херсоні та будівлю сільради у Білозерській селищній громаді Херсонського району", — написав Олександр Прокудін.

Внаслідок обстрілів загинули дві людини та чотири дістали поранення.

За словами голови Харківської ОВА з деокупованої території Херсонської області евакуйовано 56 осіб.

Нагадаємо, що вночі, 13 травня, Росія масово обстрілювала українські міста. Загарбники били по цивільним об'єктам. Від влучань створювались пожежі. У Київській, Миколаївській, Хмельницькій та Львівській областях було чутно вибухи. Всі деталі ще уточнюються. 

Триває 444 доба повномаштабної російської військової агресії. Окупанти не відмовляються від планів щодо захоплення нашої території. Протягом минулої доби, 12 травня,  противник завдав 7 ракетних та 49 авіаційних ударів

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