На Херсонщині російські мародери вивозять награбоване майно вантажівками, — Генштаб

Російські загарбники продовжують мародерити

З населених пунктів Гола Пристань та Нова Збур’ївка, Херсонської області росіяни вивозять награбоване майно та побутову техніку вантажівками, якими до того доставляли боєприпаси.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Мародерства окупантів

"В окремих населених пунктах тимчасово захопленої Херсонської області спостерігається активізація мародерства російськими загарбниками. Окупанти вивозять із Голої Пристані та Нової Збур’ївки награбоване майно, побутову техніку, вантажними автомобілями, якими доставляли боєприпаси своїм підрозділам", — йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що протягом доби російські окупаційні війська здійснили пуск 84 ракет різного базування. 34 ракети знищили українські захисники, ще вісім не досягли своїх цілей. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, зокрема, використав вісім БпЛА типу Шахед-136. Половину яких було збито.

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі також розповіли, що російські окупанти у Новій Каховці Херсонської області грабують оселі місцевих жителів. Усе награбоване вони вивозять вантажівками.

Також ми писали, що у Маріуполі повністю зникли запчастини до автомобілів світових марок. Самі ж автомобілі, які маріупольці залишили на вулицях, окупанти викрадають і вивозять до росії.

Додамо, у захопленому і знищеному Маріуполі російські загарбники зайнялися грабуванням квартир у вцілілих багатоповерхівках. Однією із цінностей, які росіяни витягали з українських квартир, є унітази.