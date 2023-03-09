Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Війна arrow На Херсонщині російські мародери вивозять награбоване майно вантажівками, — Генштаб arrow

На Херсонщині російські мародери вивозять награбоване майно вантажівками, — Генштаб

9 березня 2023 19:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Російські загарбники продовжують мародерити
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

З населених пунктів Гола Пристань та Нова Збур’ївка, Херсонської області росіяни вивозять награбоване майно та побутову техніку вантажівками, якими до того доставляли боєприпаси.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Мародерства окупантів

"В окремих населених пунктах тимчасово захопленої Херсонської області спостерігається активізація мародерства російськими загарбниками. Окупанти вивозять із Голої Пристані та Нової Збур’ївки награбоване майно, побутову техніку, вантажними автомобілями, якими доставляли боєприпаси своїм підрозділам", — йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що протягом доби російські окупаційні війська здійснили пуск 84 ракет різного базування. 34 ракети знищили українські захисники, ще вісім не досягли своїх цілей. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, зокрема, використав вісім БпЛА типу Шахед-136. Половину яких було збито.

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі також розповіли, що російські окупанти у Новій Каховці Херсонської області грабують оселі місцевих жителів. Усе награбоване вони вивозять вантажівками.

Також ми писали, що у Маріуполі повністю зникли запчастини до автомобілів світових марок. Самі ж автомобілі, які маріупольці залишили на вулицях, окупанти викрадають і вивозять до росії.

Додамо, у захопленому і знищеному Маріуполі російські загарбники зайнялися грабуванням квартир у вцілілих багатоповерхівках. Однією із цінностей, які росіяни витягали з українських квартир, є унітази.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

20:09У Запоріжжі чути вибухи: що відомо

20:00 Одеські поліцейські дають поради для безпеки дітей в Інтернеті

19:57 "Манчестер Юнайтед" розглядає можливість придбання Гаррі Кейна

Новина з відео

19:50 У Грузії активісти продовжують протестувати попри заяву про відкликання закону про "іноагентів"

19:44 Зеленському вдруге відмовили у виступі на церемонії вручення "Оскара", — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:28 Окупанти розповідають про ставлення до війни: аудіоперехоплення

19:20 Нирки — головний фільтр організму: як піклуватись про їх здоров'я

19:15 ЗСУ знищили пункт управління і три склади боєприпасів ворога, — Генштаб

Новина з відео

19:15 Як зробити домашній пісний майонез: ТОП три найсмачніші рецепти

Новина з фото

19:00 У центрі Києві продають розкішну квартиру з холодильниками для сигар та вин

Новина з відео

19:50 У Грузії активісти продовжують протестувати попри заяву про відкликання закону про "іноагентів"

Новина з відео

19:28 Окупанти розповідають про ставлення до війни: аудіоперехоплення

Новина з відео

19:15 Як зробити домашній пісний майонез: ТОП три найсмачніші рецепти

Новина з відео

18:40 Олександрівська лікарня у Києві залишилася без опалення та гарячої води, — Кличко

Новина з відео

18:28 У столиці Болгарії політик назвав "фашистським" та викинув з балкона мерії прапор України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00Економія на всьому, окрім їжі та комунальних, — як зараз живуть одесити, дізнавалися Новини.LIVE

Новина з відео

17:57 Гайдай розповів, що відбувається на Луганщині та чи допомагає рф рідкісна техніка

Новина з відео

17:27 Пропутінський репер Птаха прикинувся, що попав під обстріл ЗСУ у "ДНР": для чого він збрехав

Новина з відео

16:21 У росії в ефірі телебачення та радіо оголосили про ядерну загрозу

Новина з відео

16:08 "Авіапрорив на "Азовсталь": вийшов перший фільм із документальної трилогії Артема Шевченка

Ексклюзив

18:00Економія на всьому, окрім їжі та комунальних, — як зараз живуть одесити, дізнавалися Новини.LIVE

Ексклюзив

13:52росія завдала потужного удару по Україні та випустила дорогі "Кинджали": аналіз атаки

12:23Роботодавці через кадровий голод підвищують зарплати: що пропонують

Новина з фото

08:05День народження Кобзаря: образ Шевченка в мемах українців

07:23Підвищення пенсій в Україні: кому доплатять 1 тис. гривень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:13Тариф на електрику зміниться: які ціни можуть побачити українці у квітні

Новина з фото

20:15 Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

19:00"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі

Ексклюзив

17:50Як український бюджет пережив перший місяць другого року війни

Ексклюзив

12:20Скандальний законопроєкт спровокував масштабні протести у Грузії: чи пахне там росією

Актуальне по темі

None 9 Березень 20:17

У Запоріжжі чути вибухи: що відомо

None 9 Березень 15:10

Одеські поліцейські дають поради для безпеки дітей в Інтернеті

None 9 Березень 19:55

"Манчестер Юнайтед" розглядає можливість придбання Гаррі Кейна

None 9 Березень 19:57

У Грузії активісти продовжують протестувати попри заяву про відкликання закону про "іноагентів"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB