В Херсонской области российские мародеры вывозят награбленное имущество грузовиками, — Генштаб
Из населенных пунктов Голая Пристань и Новая Збурьевка Херсонской области россияне вывозят награбленное имущество и бытовую технику грузовиками, которыми доставляли боеприпасы.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Мародерства оккупантов
"В отдельных населенных пунктах временно захваченной Херсонской области наблюдается активизация мародерства российскими захватчиками. Оккупанты вывозят из Голой Пристани и Новой Збурьевки награбленное имущество, бытовую технику, грузовыми автомобилями, которыми доставляли боеприпасы своим подразделениям", — говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что в течение суток российские оккупационные войска произвели пуск 84 ракет разного базирования. 34 ракеты уничтожили украинские защитники, еще восемь не достигли своих целей. Также враг нанес 12 авиационных ударов, в частности использовал восемь БпЛА типа "Шахед-136". Половина которых была сбита.
Напомним, недавно в Генштабе также рассказали, что российские оккупанты в Новой Каховке Херсонской области грабят дома местных жителей. Все награбленное они увозят грузовиками.
Также мы писали, что в Мариуполе полностью исчезли запчасти к автомобилям мировых марок. Сами же автомобили, которые мариупольцы оставили на улицах, оккупанты угоняют и вывозят в россию.
Добавим, в захваченном и уничтоженном Мариуполе российские захватчики занялись грабежом квартир в уцелевших многоэтажках. Одной из ценностей, которые россияне выносят из украинских квартир, являются унитазы.