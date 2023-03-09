В Херсонской области российские мародеры вывозят награбленное имущество грузовиками, — Генштаб

Российские захватчики продолжают мародерить

Из населенных пунктов Голая Пристань и Новая Збурьевка Херсонской области россияне вывозят награбленное имущество и бытовую технику грузовиками, которыми доставляли боеприпасы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Мародерства оккупантов

"В отдельных населенных пунктах временно захваченной Херсонской области наблюдается активизация мародерства российскими захватчиками. Оккупанты вывозят из Голой Пристани и Новой Збурьевки награбленное имущество, бытовую технику, грузовыми автомобилями, которыми доставляли боеприпасы своим подразделениям", — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в течение суток российские оккупационные войска произвели пуск 84 ракет разного базирования. 34 ракеты уничтожили украинские защитники, еще восемь не достигли своих целей. Также враг нанес 12 авиационных ударов, в частности использовал восемь БпЛА типа "Шахед-136". Половина которых была сбита.

Напомним, недавно в Генштабе также рассказали, что российские оккупанты в Новой Каховке Херсонской области грабят дома местных жителей. Все награбленное они увозят грузовиками.

Также мы писали, что в Мариуполе полностью исчезли запчасти к автомобилям мировых марок. Сами же автомобили, которые мариупольцы оставили на улицах, оккупанты угоняют и вывозят в россию.

Добавим, в захваченном и уничтоженном Мариуполе российские захватчики занялись грабежом квартир в уцелевших многоэтажках. Одной из ценностей, которые россияне выносят из украинских квартир, являются унитазы.