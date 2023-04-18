На Херсонщині тракторист підірвався на міні: деталі

Трактор, який наїхав на російську міну. Фото: Херсонська обласна прокуратура

На правобережжі Херсонської області тракторист наїхав на російську міну. Окупаційний боєприпас завдав українцю поранення, людину довелося госпіталізувати.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Російська міна

У Бериславському районі Херсонської області тракторист наїхав на міну, залишену російськими окупаційними військами.

Інцидент стався 17 квітня близько 16:00, на полі між селами Борозенське та Трифонівка.

Трактор наїхав на російську міну

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Наслідки вибуху

Тракторист отримав поранення. Чоловіка госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці органи розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що лише за одну добу, 26 березня, чотири жителі Херсонщини підірвалися на російських мінах.

Також 20 березня у Херсонській області 18-річний юнак підірвався на ворожій міні. Внаслідок вибуху молодий хлопець загинув на місці.

Крім того, 17 березня у Калинівській громаді Херсонської області чоловік підірвався на міні. Внаслідок вибуху мирному мешканцю деокупованого регіону відірвало частину лівої ноги.