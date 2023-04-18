В Херсонской области тракторист подорвался на мине: детали

Трактор, наехавший на российскую мину. Фото: Херсонская областная прокуратура

На правобережье Херсонской области тракторист наехал на российскую мину. Оккупационный боеприпас нанес украинцу ранения, человека пришлось госпитализировать.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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В Бериславском районе Херсонской области тракторист наехал на мину, оставленную российскими оккупационными войсками.

Инцидент произошел 17 апреля около 16:00, на поле между селами Борозенское и Трифоновка.

Трактор наехал на российскую мину

Фото: Херсонская областная прокуратура

Последствия взрыва

Тракторист получил ранение. Мужчину госпитализировали в больницу.

Правоохранители органы начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что только за сутки, 26 марта, четыре жителя Херсонщины подорвались на российских минах.

Также 20 марта в Херсонской области 18-летний парень подорвался на вражеской мине. В результате взрыва молодой парень погиб на месте.

Кроме того, 17 марта в Калиновской громаде Херсонской области мужчина подорвался на мине. В результате взрыва мирному жителю деоккупированного региона оторвало часть левой ноги.