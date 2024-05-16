Атаки на Херсонську область на 16 травня

Наслідки обстрілу. Фото: ОВА

Російські військові протягом середи, 15 травня, завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області. Внаслідок обстрілів було поранено 19 цивільних мешканців.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

Читайте також:

Обстріли Херсонщини станом на 16 травня

"Минулої доби під ворожим вогнем перебували Михайлівка, Антонівка та Станіслав. Також ворог вдарив авіаційними бомбами по Херсону", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОВА, росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області — пошкоджено 12 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в освітні та медичний заклад, зокрема, у дитячий садок й адмінбудівлю.

Крім того, пошкоджено господарську споруду та дев'ять приватних автомобілів. Серед цивільного населення через атаку постраждали 19 людей.

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, російські загарбники протягом минулої доби завдали 260 ударів по Запорізькій області. У Василівському районі було поранено двох чоловіків та жінку.

Також ми писали, що в ніч проти четверга, 16 травня, російські війська завдавали ударів по Харкову. У місті лунали вибухи.