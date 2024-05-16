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На Херсонщині вчора лунали вибухи — внаслідок обстрілів ворога поранено 19 людей

16 травня 2024 08:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Атаки на Херсонську область на 16 травня
Наслідки обстрілу. Фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські військові протягом середи, 15 травня, завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області. Внаслідок обстрілів було поранено 19 цивільних мешканців.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

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"Минулої доби під ворожим вогнем перебували Михайлівка, Антонівка та Станіслав. Також ворог вдарив авіаційними бомбами по Херсону", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОВА, росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області — пошкоджено 12 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в освітні та медичний заклад, зокрема, у дитячий садок й адмінбудівлю.

Крім того, пошкоджено господарську споруду та дев'ять приватних автомобілів. Серед цивільного населення через атаку постраждали 19 людей. 

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Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, російські загарбники протягом минулої доби завдали 260 ударів по Запорізькій області. У Василівському районі було поранено двох чоловіків та жінку.

Також ми писали, що в ніч проти четверга, 16 травня, російські війська завдавали ударів по Харкову. У місті лунали вибухи.

обстріли
Херсонська область
окупанти
війна в Україні
атака

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