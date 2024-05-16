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На Херсонщине вчера раздавались взрывы — в результате обстрелов врага ранены 19 человек

16 мая 2024 08:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Атаки на Херсонскую область на 16 мая
Последствия обстрелов. Фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские военные в среду, 15 мая, наносили удары по населенным пунктам Херсонской области. В результате обстрелов были ранены 19 гражданских жителей.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.

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"В минувшие сутки под вражеским огнем находились Михайловка, Антоновка и Станислав. Также враг ударил авиационными бомбами по Херсону", — говорится в сообщении.

Как отметили в ОВА, россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области — повреждены 12 многоэтажек и 11 частных домов. Также были зафиксированы попадания в образовательные и медицинские учреждения, в частности, в детский сад и админздание.

Кроме того, повреждено хозяйственное сооружение и девять частных автомобилей. Среди гражданского населения из-за атаки пострадали 19 человек.

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Скриншот поста Прокудина

Напомним, российские захватчики за прошедшие сутки нанесли 260 ударов по Запорожской области. В Васильевском районе были ранены двое мужчин и женщина.

Также мы писали, что в ночь на четверг, 16 мая, российские войска наносили удары по Харькову. В городе раздавались взрывы.

обстрелы
Херсонская область
оккупанты
война в Украине
атака

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