Атаки на Херсонскую область на 16 мая

Последствия обстрелов. Фото: ОВА

Российские военные в среду, 15 мая, наносили удары по населенным пунктам Херсонской области. В результате обстрелов были ранены 19 гражданских жителей.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.

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"В минувшие сутки под вражеским огнем находились Михайловка, Антоновка и Станислав. Также враг ударил авиационными бомбами по Херсону", — говорится в сообщении.

Как отметили в ОВА, россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области — повреждены 12 многоэтажек и 11 частных домов. Также были зафиксированы попадания в образовательные и медицинские учреждения, в частности, в детский сад и админздание.

Кроме того, повреждено хозяйственное сооружение и девять частных автомобилей. Среди гражданского населения из-за атаки пострадали 19 человек.

Скриншот поста Прокудина

Напомним, российские захватчики за прошедшие сутки нанесли 260 ударов по Запорожской области. В Васильевском районе были ранены двое мужчин и женщина.

Также мы писали, что в ночь на четверг, 16 мая, российские войска наносили удары по Харькову. В городе раздавались взрывы.