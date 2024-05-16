Атаки на Херсонскую область на 16 мая

На Херсонщине вчера раздавались взрывы — в результате обстрелов врага ранены 19 человек
Российские военные в среду, 15 мая, наносили удары по населенным пунктам Херсонской области. В результате обстрелов были ранены 19 гражданских жителей.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.
Обстрелы Херсонщины по состоянию на 16 мая
"В минувшие сутки под вражеским огнем находились Михайловка, Антоновка и Станислав. Также враг ударил авиационными бомбами по Херсону", — говорится в сообщении.
Как отметили в ОВА, россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области — повреждены 12 многоэтажек и 11 частных домов. Также были зафиксированы попадания в образовательные и медицинские учреждения, в частности, в детский сад и админздание.
Кроме того, повреждено хозяйственное сооружение и девять частных автомобилей. Среди гражданского населения из-за атаки пострадали 19 человек.
Напомним, российские захватчики за прошедшие сутки нанесли 260 ударов по Запорожской области. В Васильевском районе были ранены двое мужчин и женщина.
Также мы писали, что в ночь на четверг, 16 мая, российские войска наносили удары по Харькову. В городе раздавались взрывы.
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