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На Херсонщині вчора лунали вибухи — ворог атакував область, є поранені

18 травня 2024 08:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Обстріли Херсонщини на 18 травня
Наслідки атаки по Херсону. Фото: RFE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники протягом минулої доби здійснили низку ударів по населених пунктах Херсонської області. Внаслідок ворожої агресії було поранено п'ять мешканців області.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram у суботу, 18 травня.

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Так, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Михайлівка, Антонівка, Степанівка, Тягинка, Новоолександрівка, Томарине, Кізомис, Берислав, Веселе, Станіслав, Львове, Козацьке, Іванівка, Придніпровське, Велетенське, Дніпровське, Наддніпрянське та Херсон.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено дві багатоповерхівки та 14 приватних будинків", — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Прокудін, були зафіксовані влучання в освітній заклад, сільськогосподарські підприємства, магазин та газопроводи — виток газу перекрито, пожеж та загроз більше немає.

Крім того, пошкоджено складське приміщення, господарську будівлю, комунальну техніку та чотири приватних автомобілі. Внаслідок обстрілів п'ятеро громадян отримали поранення.

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Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 13 ворожих цілей.

Також ми писали, що вночі під час повітряної тривоги вибухи було чутно в Миргороді Полтавської області. Регіон атакували російські безпілотники.

Херсон
обстріли
Херсонська область
війна в Україні
Олександр Прокудін
атака

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