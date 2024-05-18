Обстріли Херсонщини на 18 травня

Наслідки атаки по Херсону. Фото: RFE

Російські загарбники протягом минулої доби здійснили низку ударів по населених пунктах Херсонської області. Внаслідок ворожої агресії було поранено п'ять мешканців області.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram у суботу, 18 травня.

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Так, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Михайлівка, Антонівка, Степанівка, Тягинка, Новоолександрівка, Томарине, Кізомис, Берислав, Веселе, Станіслав, Львове, Козацьке, Іванівка, Придніпровське, Велетенське, Дніпровське, Наддніпрянське та Херсон.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено дві багатоповерхівки та 14 приватних будинків", — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Прокудін, були зафіксовані влучання в освітній заклад, сільськогосподарські підприємства, магазин та газопроводи — виток газу перекрито, пожеж та загроз більше немає.

Крім того, пошкоджено складське приміщення, господарську будівлю, комунальну техніку та чотири приватних автомобілі. Внаслідок обстрілів п'ятеро громадян отримали поранення.

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 13 ворожих цілей.

Також ми писали, що вночі під час повітряної тривоги вибухи було чутно в Миргороді Полтавської області. Регіон атакували російські безпілотники.