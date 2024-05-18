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В ISW заявили, що заборона Україні бити по цілях на території РФ серйозно впливає на захист

18 травня 2024 07:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Україна втрачає здатність захищатися через неможливість бити по території РФ
Українська техніка. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Західні країни виступають проти того, аби Україна використовувала надану зброю для ударів на території Росії. Водночас це серйозно підриває здатність України захищатися від російських наступальних операцій у Харківській області.

Про це повідомляє ISW.

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Аналітики Інституту вважають, що обмеження країн Заходу щодо можливостей України завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії створили у прикордонних районах РФ "укриття".

Таким чином росіяни звідти можуть завдавати авіацією планеруючих бомбових і ракетних ударів по українських позиціях і населених пунктах. Також сили та техніка РФ можуть спокійно збиратися перед вступанням у бій.

У Білому домі в чергове наголосили на небажанні дозволити Україні використовувати надану зброю для ударів по військових цілях у Росії. Зокрема, адміністрація Байдена вважає, що ця зброя має бути використана для звільнення окупованої української території. 

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає недоречними ці заборони, адже йдеться не про наступ, а про захист.

Крім того, український лідер наголосив, що Росія намагається розширити війну й супроводжує це незмінно пустими словами про мир. 

Харківська область
ISW
війна в Україні
атака
фронт
наступ

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