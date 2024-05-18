Україна втрачає здатність захищатися через неможливість бити по території РФ

В ISW заявили, що заборона Україні бити по цілях на території РФ серйозно впливає на захист
Західні країни виступають проти того, аби Україна використовувала надану зброю для ударів на території Росії. Водночас це серйозно підриває здатність України захищатися від російських наступальних операцій у Харківській області.
Про це повідомляє ISW.
Заборона використовувати західну зброю по Росії
Аналітики Інституту вважають, що обмеження країн Заходу щодо можливостей України завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії створили у прикордонних районах РФ "укриття".
Таким чином росіяни звідти можуть завдавати авіацією планеруючих бомбових і ракетних ударів по українських позиціях і населених пунктах. Також сили та техніка РФ можуть спокійно збиратися перед вступанням у бій.
У Білому домі в чергове наголосили на небажанні дозволити Україні використовувати надану зброю для ударів по військових цілях у Росії. Зокрема, адміністрація Байдена вважає, що ця зброя має бути використана для звільнення окупованої української території.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає недоречними ці заборони, адже йдеться не про наступ, а про захист.
Крім того, український лідер наголосив, що Росія намагається розширити війну й супроводжує це незмінно пустими словами про мир.
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