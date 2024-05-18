Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На Херсонщине вчера раздавались взрывы — враг атаковал область, есть раненные arrow

На Херсонщине вчера раздавались взрывы — враг атаковал область, есть раненные

18 мая 2024 08:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Обстрелы Херсона на 18 мая
Последствия атаки по Херсону Фото: RFE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли ряд ударов по населенным пунктам Херсонской области. В результате вражеской агрессии были ранены пять жителей области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram в субботу, 18 мая.

Читайте также:

Обстрелы Херсона

Так, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Михайловка, Антоновка, Степановка, Тягинка, Новоалександровка, Томариное, Кизомис, Берислав, Веселое, Станислав, Львовое, Казацкое, Ивановка, Приднепровское, Велетенское, Днепровское, Надднепрянское и Херсон.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены две многоэтажки и 14 частных домов", — говорится в сообщении.

Как отметил Прокудин, были зафиксированы попадания в образовательное учреждение, сельскохозяйственные предприятия, магазин и газопроводы — утечка газа перекрыта, пожаров и угроз больше нет.

Кроме того, повреждены складское помещение, хозяйственное здание, коммунальная техника и четыре частных автомобиля. В результате обстрелов пятеро граждан получили ранения.

null
Скриншот поста Прокудина

Напомним, ночью россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 13 враждебных целей.

Также мы писали, что ночью во время воздушной тревоги взрывы были слышны в Миргороде Полтавской области. Регион атаковали российские беспилотники.

Херсон
обстрелы
Херсонская область
война в Украине
Александр Прокудин
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников