Обстрелы Херсона на 18 мая

Последствия атаки по Херсону Фото: RFE

Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли ряд ударов по населенным пунктам Херсонской области. В результате вражеской агрессии были ранены пять жителей области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram в субботу, 18 мая.

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Так, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Михайловка, Антоновка, Степановка, Тягинка, Новоалександровка, Томариное, Кизомис, Берислав, Веселое, Станислав, Львовое, Казацкое, Ивановка, Приднепровское, Велетенское, Днепровское, Надднепрянское и Херсон.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены две многоэтажки и 14 частных домов", — говорится в сообщении.

Как отметил Прокудин, были зафиксированы попадания в образовательное учреждение, сельскохозяйственные предприятия, магазин и газопроводы — утечка газа перекрыта, пожаров и угроз больше нет.

Кроме того, повреждены складское помещение, хозяйственное здание, коммунальная техника и четыре частных автомобиля. В результате обстрелов пятеро граждан получили ранения.

Скриншот поста Прокудина

Напомним, ночью россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 13 враждебных целей.

Также мы писали, что ночью во время воздушной тревоги взрывы были слышны в Миргороде Полтавской области. Регион атаковали российские беспилотники.