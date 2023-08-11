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На Херсонщині виявили та знешкодили російську ракету "Точка-У": фото та відео

11 серпня 2023 20:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Херсонщині виявили та знешкодили російську ракету "Точка-У"
Вибухотехніки знешкодили російську ракету "Точка-У" . Фото: Поліція Херсонської області/Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Херсонщині вибухотехніки виявили та знешкодили російську ракету "Точка-У". Встановлено, що пуск ворожої цілі здійснювався з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє МВС. 

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Виявлення ворожої ракети "Точка У"

Відтак, вибухотехніки знайшли ракету неподалік одного з населених пунктів Чорнобаївської громади. Зазначається, що ворожа ціль не здетонувала, а бойова частина залишилася неушкодженою.

"Вибухова хвиля від підриву цієї ракети мала бути дуже сильною. Ситуацію ускладнювало те, що вона влучила неподалік ліній комунікацій. Тому було прийняте рішення перевезти небезпечну знахідку в інше місце та знешкодити з дотриманням усіх норм", — йдеться у дописі.

Через це російську ракету транспортували для того, щоб безпечно та швидко її знешкодити. Для цього її бойову частину закопали у котлован, аби ґрунт взяв на себе основну детонацію, а уламки не розліталися далеко.

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Російська ракета "Точка У". Фото: Поліція Херсонської області/Facebook
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Російська ракета "Точка У". Фото: Поліція Херсонської області/Facebook

Нагадаємо, 11 серпня російські терористи атакували Прикарпаття аеробалістичними ракетами. Внаслідок обстрілу загинула дитина. 

Варто нагадати, що уряд Німеччини розглядає можливість передачі Україні ракет Taurus. Однак канцлер країни Олаф Шольц схвалить постачання тоді, коли озброєння запрограмують не бити по РФ. 

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