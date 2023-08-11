Німеччина передасть Україні ракети Taurus, якщо їх не будуть запускати по Москві

Ракета Taurus. Фото: google

Наразі уряд Німеччини розглядає можливість передачі Україні ракет Taurus. Однак, канцлер країни Олаф Шольц схвалить постачання тоді, коли озброєння запрограмують не бити по РФ.

Про це повідомляє видання Європейська правда.

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За наявною інформацію, наразі тривають засекречені переговори з приводу передачі ракет Taurus. Все тому, що Шольц хоче внести деякі технічні модифікації в даний вид озброєння.

Зокрема, запрограмувати його й унеможливити цим самим удари по РФ. Однак, це не стосується тимчасово окупованого Росією Криму.

Зазначається, що внести таке технічне обмеження можливо, але займе декілька тижнів.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні пакет військової допомоги. До нього, зокрема, увійшли дві пускові установки ЗРК Patriot, безпілотники, вантажівки, кулемети та гусеничні всюдиходи.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проявив упевненість у можливості отримання Україною ракет далекого радіусу дії Taurus та ATACMS від Німеччини та США. Ці озброєння здатні посилити можливості української армії щодо дій у районі російських ліній оборони.