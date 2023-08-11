В Херсонской области обнаружили и обезвредили российскую ракету "Точка-У"

Взрывотехники обезвредили российскую ракету "Точка-У". Фото: Полиция Херсонской области/Facebook

В Херсонской области взрывотехники обнаружили и обезвредили российскую ракету "Точка-У". Установлено, что пуск враждебной цели производился с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает МВД.

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Взрывотехники нашли ракету недалеко от одного из населенных пунктов Чернобаевской громады. Отмечается, что враждебная цель не сдетонировала, а боевая часть осталась невредимой.

"Взрывная волна от подрыва этой ракеты должна быть очень сильной. Ситуацию осложняло то, что она упала неподалеку от линий коммуникаций. Поэтому было принято решение перевезти опасную находку в другое место и обезвредить с соблюдением всех норм", — говорится в сообщении.

Поэтому российскую ракету транспортировали для того, чтобы безопасно и быстро ее обезвредить. Для этого ее боевую часть закопали в котлован, чтобы почва взяла на себя основную детонацию, а обломки не разлетались далеко.

Российская ракета "Точка У". Фото: Полиция Херсонской области/Facebook

Российская ракета "Точка У". Фото: Полиция Херсонской области/Facebook

Напомним, 11 августа российские террористы атаковали Прикарпатье аэробаллистическими ракетами. В результате обстрела погиб ребенок.

Следует напомнить, что правительство Германии рассматривает возможность передачи Украине ракет Taurus. Однако канцлер страны Олаф Шольц одобрит поставки, когда вооружение запрограммируют не бить по РФ.