Росіяни обстріляли Прикарпаття: загинула дитина

Наслідки російського обстрілу Прикарпаття 11 серпня. Фото: Офіс генерального прокурора

Вранці, 11 серпня, російські терористи атакували Прикарпаття. Внаслідок обстрілу загинула дитина.

Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

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Відтак, окупанти завдали удару по цивільному об'єкту на Прикарпатті.

Внаслідок атаки стало відомо про постраждалих. Серед них була дитина, яку у критичному стані відразу шпиталізували до медичного закладу. Однак, врятувати їй життя не вдалося.

Своєю чергою в ОВА закликали людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про свою безпеку.

Розпочато кримінальне провадження

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі аеробалістичними ракетами. Одна з низ влучила по території приватного будинку в Коломийському районі. У ньому проживала сім’я з трьома дітьми.

Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Вибухова хвиля та уламки ракет частково зруйнували помешкання.

"За процесуального керівництва Івано-Франківської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Прикарпаття 11 серпня. Фото: Офіс генерального прокурора

Наслідки російського обстрілу Прикарпаття 11 серпня. Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, окупанти продовжують безжально атакувати мирні українські міста. Так, у середу, 9 серпня росіяни здійнили 65 обстрілів Херсонської області.

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