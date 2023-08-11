Росіяни обстріляли Прикарпаття: загинула дитина
Вранці, 11 серпня, російські терористи атакували Прикарпаття. Внаслідок обстрілу загинула дитина.
Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
Обстріл Прикарпаття
Відтак, окупанти завдали удару по цивільному об'єкту на Прикарпатті.
Внаслідок атаки стало відомо про постраждалих. Серед них була дитина, яку у критичному стані відразу шпиталізували до медичного закладу. Однак, врятувати їй життя не вдалося.
Своєю чергою в ОВА закликали людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про свою безпеку.
Розпочато кримінальне провадження
Як повідомили в Офісі генерального прокурора, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі аеробалістичними ракетами. Одна з низ влучила по території приватного будинку в Коломийському районі. У ньому проживала сім’я з трьома дітьми.
Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Вибухова хвиля та уламки ракет частково зруйнували помешкання.
"За процесуального керівництва Івано-Франківської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти продовжують безжально атакувати мирні українські міста. Так, у середу, 9 серпня росіяни здійнили 65 обстрілів Херсонської області.
Також ми писали, що внаслідок російського обстрілу Херсонщини в лікарні загинув чоловік.