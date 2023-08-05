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На Херсонщину прибули російські лікарі з Сирії: деталі

5 серпня 2023 08:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Херсонщину прибули російські лікарі з Сирії: деталі
Росіяни на окупованій території України. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На тимчасово окупованій території України російські окупанти мають дефіцит медичного персоналу. Через це ворог завозить на територію своїх лікарів. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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На Херсонщину прибули російські лікарі з Сирії

Повідомляється, що більшість місцевих лікарів відмовилися співпрацювати з росіянами та покинули регіон. Внаслідок цього окупанти мали дефіцит медичного персоналу. Для того, щоб "вирішити" проблему, вони почали звозити на тимчасово окуповану територію України своїх лікарів.

Відтак, до Каховки, що на Херсонщині, прибули російські лікарі з однієї з лікарень Санкт-Петербурга. Раніше медики працювали в окупованій Сирії. 

"Група цих гастролерів фактично заробляє кошти, адже отримує надбавку за роботу в зонах воєнних дій, й до цього ці лікарі працювали в окупованій Сирії", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях окупанти створили спеціальні групи колаборантів, які перевіряють відвідуваність шкіл. У разі виявлення подібних випадків батькам погрожують позбавленням батьківських прав. 

Додамо, що в окупованій частині Херсонської області росіяни розширюють мережу інформаторів. Окупанти шукають місцевих жителів, які готові підтримати РФ у пошуках громадян із проукраїнською позицією.

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