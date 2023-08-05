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В Херсонскую область прибыли российские врачи из Сирии: детали

5 августа 2023 08:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Херсонскую область прибыли российские врачи из Сирии: детали
Россияне на оккупированной территории Украины. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На временно оккупированной территории Украины российские оккупанты имеют дефицит медицинского персонала. Поэтому враг завозит на территорию своих врачей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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В Херсонскую область прибыли российские врачи из Сирии

Сообщается, что большинство местных врачей отказались сотрудничать с россиянами и покинули регион. В результате оккупанты имели дефицит медицинского персонала. Для того чтобы "решить" проблему, они начали свозить на временно оккупированную территорию Украины своих врачей.

Следовательно, в Каховку, что в Херсонской области, прибыли российские врачи из одной из больниц Санкт-Петербурга. Раньше медики работали в оккупированной Сирии.

"Группа этих гастролеров фактически зарабатывает деньги, ведь получает надбавку за работу в зонах военных действий, и до этого эти врачи работали в оккупированной Сирии", — говорится в сообщении.

Напомним, на временно оккупированных территориях оккупанты создали специальные группы коллаборантов, проверяющих посещаемость школ. В случае обнаружения подобных случаев родителям угрожают лишением родительских прав.

Добавим, что на оккупированной части Херсонской области россияне расширяют сеть информаторов. Оккупанты ищут местных жителей, которые готовы поддержать РФ в поисках граждан с проукраинской позицией.

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