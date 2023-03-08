Обстрел Херсонщины: ситуация в регионе в сутки

По Херсонской области выпустили 360 снарядов, есть раненые: ситуация в регионе за сутки
За сутки 7 марта оккупанты выпустили на правобережную Херсонщину 360 снарядов, в самом областном центре в результате этого человек получил ранения.
Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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"За минувшие сутки оккупанты 61 раз обстреляли правобережную часть Херсонщины, это уже печальная статистика. 360 снарядов было выпущено по правому берегу. Сам Херсон оккупанты обстреляли три раза, один человек получил ранения", — сказал Хлань.
Кроме того, в селе Трофимовка взорвался на взрывном устройстве мужчина. Это доказывает, что опасно передвигаться по полевым дорогам. Людей просят не начинать весенне-полевые работы.
Напомним, на оккупированной левобережной Херсонщине оккупанты продолжают фильтрационные мероприятия, проводят принудительную паспортизацию и готовят людей к выборам в госдуму рф.
Враг совершает маневры с передвижением колонн военной техники в районах Новой Каховки и Армянска. Противник имеет целью ввести в заблуждение украинские Силы обороны.