Обстрел Херсонщины: ситуация в регионе в сутки

Хлань рассказал об обстреле Херсонщины за сутки

За сутки 7 марта оккупанты выпустили на правобережную Херсонщину 360 снарядов, в самом областном центре в результате этого человек получил ранения.

Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"За минувшие сутки оккупанты 61 раз обстреляли правобережную часть Херсонщины, это уже печальная статистика. 360 снарядов было выпущено по правому берегу. Сам Херсон оккупанты обстреляли три раза, один человек получил ранения", — сказал Хлань.

Кроме того, в селе Трофимовка взорвался на взрывном устройстве мужчина. Это доказывает, что опасно передвигаться по полевым дорогам. Людей просят не начинать весенне-полевые работы.

Напомним, на оккупированной левобережной Херсонщине оккупанты продолжают фильтрационные мероприятия, проводят принудительную паспортизацию и готовят людей к выборам в госдуму рф.

Враг совершает маневры с передвижением колонн военной техники в районах Новой Каховки и Армянска. Противник имеет целью ввести в заблуждение украинские Силы обороны.