Обстрел Херсона: ситуация в регионе в сутки

Херсонщину обстреляли "градами"

Херсонщину за сутки 1 марта оккупанты обстреляли 87 раз, в регион прилетели 498 снарядов для "Градов". Среди гражданских есть раненые.

Об этом Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"За минувшие сутки обстреляли правобережную часть Херсонщины 87 раз, а сам Херсон был обстрелян дважды. Но это не означает, что это мало обстрелов. За эти два раза оккупанты 11 раз целили градами. В целом по Херсонщине 498 снарядов градов было выпущено за сутки. Пострадали 11 человек, среди них 1 ребенок" , — сказал Хлань.

Напомним, враг за сутки 28 февраля обстрелял Херсонскую область 86 раз, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Поэтому 26 тысяч абонентов находятся без света.

Оккупанты обстреляли село Чернобаевка на Херсонщине, в результате ранения получил годовалый мальчик. Также пострадали в других населенных пунктах в регионе.