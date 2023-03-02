Обстрел Херсона: ситуация в регионе в сутки

В Херсонскую область выпустили почти 500 снарядов "градов": ситуация в регионе за сутки
Херсонщину за сутки 1 марта оккупанты обстреляли 87 раз, в регион прилетели 498 снарядов для "Градов". Среди гражданских есть раненые.
Об этом Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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"За минувшие сутки обстреляли правобережную часть Херсонщины 87 раз, а сам Херсон был обстрелян дважды. Но это не означает, что это мало обстрелов. За эти два раза оккупанты 11 раз целили градами. В целом по Херсонщине 498 снарядов градов было выпущено за сутки. Пострадали 11 человек, среди них 1 ребенок" , — сказал Хлань.
Напомним, враг за сутки 28 февраля обстрелял Херсонскую область 86 раз, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Поэтому 26 тысяч абонентов находятся без света.
Оккупанты обстреляли село Чернобаевка на Херсонщине, в результате ранения получил годовалый мальчик. Также пострадали в других населенных пунктах в регионе.