На Хмельниччині щонайменше 11 поранених після нічної атаки РФ, — Симчишин
Росія вчергове атакувала Україну дронами "Шахед". Зокрема, обстрілів зазнала і Хмельниччина. За словами мера міста, кількість постраждалих складає щонайменше 11 осіб.
Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин в ефірі телемарафону.
Що відомо
Станом на зараз відомо про 11 постраждалих після російської атаки дронами. Однак, за словами мера Хмельницького, ця кількість може зростати.
"Маємо 11 поранених, одна людина шпиталізована. Ступінь поранень інших – це порізи склом, пошкодження від ударів, коли, наприклад, падала стеля, двері", — сказав Симчишин.
Як зазначається, постраждала житлова інфраструктура, йдеться про "сотні будівель" – багатоповерхівки та приватні будинки, навчальні, медичні, промислові та адміністративні заклади.
Нагадаємо, сьогодні, 13 травня, росіяни завдали черговий удар по Україні. Внаслідок влучання у об'єкт критичної інфраструктури у Хмельницькій області вибуховою хвилею було пошкоджено низку будівель.
Нагадаємо, що у більшості регіонів України цієї ночі оголошено повітряну тривогу. У Миколаєві та Херсоні було чути вибухи. Внаслідок ворожої атаки у Миколаєві сталося займання у багатоповерхівці та на одному цивільному об'єкті.