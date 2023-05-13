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На Хмельниччині щонайменше 11 поранених після нічної атаки РФ, — Симчишин

13 травня 2023 13:09
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Хмельниччині щонайменше 11 поранених після нічної атаки РФ, — Симчишин
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин. Фото: Хмельницька міська рада
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Росія вчергове атакувала Україну дронами "Шахед". Зокрема, обстрілів зазнала і Хмельниччина. За словами мера міста, кількість постраждалих складає щонайменше 11 осіб.

Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин в ефірі телемарафону.

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Що відомо

Станом на зараз відомо про 11 постраждалих після російської атаки дронами. Однак, за словами мера Хмельницького, ця кількість може зростати.

"Маємо 11 поранених, одна людина шпиталізована. Ступінь поранень інших – це порізи склом, пошкодження від ударів, коли, наприклад, падала стеля, двері", — сказав Симчишин.

Як зазначається, постраждала житлова інфраструктура, йдеться про "сотні будівель" – багатоповерхівки та приватні будинки, навчальні, медичні, промислові та адміністративні заклади.

Нагадаємо, сьогодні, 13 травня, росіяни завдали черговий удар по Україні. Внаслідок влучання у об'єкт критичної інфраструктури у Хмельницькій області вибуховою хвилею було пошкоджено низку будівель.

Нагадаємо, що у більшості регіонів України цієї ночі оголошено повітряну тривогу. У Миколаєві та Херсоні було чути вибухи. Внаслідок ворожої атаки у Миколаєві сталося займання у багатоповерхівці та на одному цивільному об'єкті.

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