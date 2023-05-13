В Хмельницкой области по меньшей мере 11 раненых после ночной атаки РФ, — Симчишин
Россия в очередной раз атаковала Украину дронами "Шахед". В частности, под обстрелы попала и Хмельницкая область. По словам мэра города, количество пострадавших составляет по меньшей мере 11 человек.
Об этом сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин в эфире телемарафона.
Что известно
На сегодня известно об 11 пострадавших после российской атаки дронами. Однако, по словам мэра Хмельницкого, это количество может расти.
"Имеем 11 раненых, один человек госпитализирован. Степень ранений других — это порезы стеклом, повреждения от ударов, когда, например, падал потолок, двери", — сказал Симчишин.
Как отмечается, пострадала жилищная инфраструктура, речь идет о "сотнях зданий" — многоэтажках и частных домах, учебных, медицинских, промышленных и административных учреждениях.
Напомним, сегодня, 13 мая, россияне нанесли очередной удар по Украине. В результате попадания в объект критической инфраструктуры в Хмельницкой области взрывной волной был поврежден ряд зданий.
Напомним, что в большинстве регионов Украины этой ночью объявлена воздушная тревога. В Николаеве и Херсоне были слышны взрывы. В результате вражеской атаки в Николаеве произошло возгорание в многоэтажке и на одном гражданском объекте.