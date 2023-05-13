В Хмельницкой области по меньшей мере 11 раненых после ночной атаки РФ, — Симчишин

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин. Фото: Хмельницкий городской совет

Россия в очередной раз атаковала Украину дронами "Шахед". В частности, под обстрелы попала и Хмельницкая область. По словам мэра города, количество пострадавших составляет по меньшей мере 11 человек.

Об этом сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин в эфире телемарафона.

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Что известно

На сегодня известно об 11 пострадавших после российской атаки дронами. Однако, по словам мэра Хмельницкого, это количество может расти.

"Имеем 11 раненых, один человек госпитализирован. Степень ранений других — это порезы стеклом, повреждения от ударов, когда, например, падал потолок, двери", — сказал Симчишин.

Как отмечается, пострадала жилищная инфраструктура, речь идет о "сотнях зданий" — многоэтажках и частных домах, учебных, медицинских, промышленных и административных учреждениях.

Напомним, сегодня, 13 мая, россияне нанесли очередной удар по Украине. В результате попадания в объект критической инфраструктуры в Хмельницкой области взрывной волной был поврежден ряд зданий.

Напомним, что в большинстве регионов Украины этой ночью объявлена воздушная тревога. В Николаеве и Херсоне были слышны взрывы. В результате вражеской атаки в Николаеве произошло возгорание в многоэтажке и на одном гражданском объекте.