Удар РФ по Хмельницькій області: є руйнування через вибухову хвилю
Сьогодні, 13 травня, росіяни завдали черговий удар по Україні. Внаслідок влучання у об'єкт критичної інфраструктури у Хмельницькій області вибуховою хвилею було пошкоджено ряд будівель.
Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Хмельницького Олександр Симчишин.
Деталі
"Станом на 7:30 13 травня у Хмельницькому прильотів не зафіксовано! Однак у результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Пожежа триває", — йдеться у повідомленні.
З його слів, внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.
Також зазначається, що є постраждалі. Кількість наразі невідома.
"Є постраждалі і поранені мешканці громади. Кількість уточнюється. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків. У випадку пошкоджень житла звертайтеся за телефоном 1580, а також в УМК "Центральна", — додає Симчишин.
Нагадаємо, що у більшості регіонів України цієї ночі оголошено повітряну тривогу. У Миколаєві та Херсоні було чути вибухи. Внаслідок ворожої атаки у Миколаєві сталося займання у багатоповерхівці та на одному цивільному об'єкті.
Також ми писали, що сьогодні, 13 травня, під час повітряної тривоги окупанти атакували Хмельницьку область. Є влучання по критичній інфраструктурі.