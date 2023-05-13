Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Удар РФ по Хмельницькій області: є руйнування через вибухову хвилю arrow

Удар РФ по Хмельницькій області: є руйнування через вибухову хвилю

13 травня 2023 08:12
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Удар РФ по Хмельницькій області: є руйнування через вибухову хвилю
Запуск ракети. Фото ілюстративне/ AFP
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Сьогодні, 13 травня, росіяни завдали черговий удар по Україні. Внаслідок влучання у об'єкт критичної інфраструктури у Хмельницькій області вибуховою хвилею було пошкоджено ряд будівель.

Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Хмельницького Олександр Симчишин. 

Читайте також:

Деталі

"Станом на 7:30 13 травня у Хмельницькому прильотів не зафіксовано! Однак у результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Пожежа триває", — йдеться у повідомленні.

З його слів, внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

Також зазначається, що є постраждалі. Кількість наразі невідома.

"Є постраждалі і поранені мешканці громади. Кількість уточнюється.  Усі служби працюють над ліквідацією наслідків. У випадку пошкоджень житла звертайтеся за телефоном 1580, а також в УМК "Центральна", — додає Симчишин.

Нагадаємо, що у більшості регіонів України цієї ночі оголошено повітряну тривогу. У Миколаєві та Херсоні було чути вибухи. Внаслідок ворожої атаки у Миколаєві сталося займання у багатоповерхівці та на одному цивільному об'єкті.

Також ми писали, що сьогодні, 13 травня, під час повітряної тривоги окупанти атакували Хмельницьку область. Є влучання по  критичній інфраструктурі.

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB