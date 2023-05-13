Удар РФ по Хмельницькій області: є руйнування через вибухову хвилю

Запуск ракети. Фото ілюстративне/ AFP

Сьогодні, 13 травня, росіяни завдали черговий удар по Україні. Внаслідок влучання у об'єкт критичної інфраструктури у Хмельницькій області вибуховою хвилею було пошкоджено ряд будівель.

Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Хмельницького Олександр Симчишин.

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"Станом на 7:30 13 травня у Хмельницькому прильотів не зафіксовано! Однак у результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Пожежа триває", — йдеться у повідомленні.

З його слів, внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

Також зазначається, що є постраждалі. Кількість наразі невідома.

"Є постраждалі і поранені мешканці громади. Кількість уточнюється. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків. У випадку пошкоджень житла звертайтеся за телефоном 1580, а також в УМК "Центральна", — додає Симчишин.

Нагадаємо, що у більшості регіонів України цієї ночі оголошено повітряну тривогу. У Миколаєві та Херсоні було чути вибухи. Внаслідок ворожої атаки у Миколаєві сталося займання у багатоповерхівці та на одному цивільному об'єкті.

Також ми писали, що сьогодні, 13 травня, під час повітряної тривоги окупанти атакували Хмельницьку область. Є влучання по критичній інфраструктурі.