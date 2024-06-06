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На Хмельниччині вночі лунали вибухи — Росія атакувала область дронами, сталася пожежа

6 червня 2024 07:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Нічна атака дронів — у Хмельницькій області через падіння уламків сталася пожежа
Пожежник гасить займання. Ілюстративне фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти в ніч проти четверга, 6 червня, атакували Україну дронами-камікадзе. У Хмельницькій області внаслідок падіння уламків збитого БпЛА сталася пожежа.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Тюрін у Telegram.

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"Сьогодні вночі наші сили ППО збили один ворожий шахед", — написав він. 

За словами Тюріна, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті.

Наразі там працюють усі відповідні служби, пожежу ліквідовують працівники ДСНС. Відомо, що постраждалих та загиблих через атаку безпілотників немає.

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Скриншот допису Тюріна

Нагадаємо, в ніч проти четверга, 6 червня, Повітряні сили збили 17 російських дронів у небі над областями.

Також ми писали, що вночі у Запоріжжі лунали вибухи. Ворог атакував місто ударними безпілотниками.

окупанти
ППО
війна в Україні
безпілотники
дрони
Хмельницька область

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