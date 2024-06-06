Нічна атака дронів — у Хмельницькій області через падіння уламків сталася пожежа

Пожежник гасить займання. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські окупанти в ніч проти четверга, 6 червня, атакували Україну дронами-камікадзе. У Хмельницькій області внаслідок падіння уламків збитого БпЛА сталася пожежа.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Тюрін у Telegram.

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"Сьогодні вночі наші сили ППО збили один ворожий шахед", — написав він.

За словами Тюріна, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті.

Наразі там працюють усі відповідні служби, пожежу ліквідовують працівники ДСНС. Відомо, що постраждалих та загиблих через атаку безпілотників немає.

Скриншот допису Тюріна

Нагадаємо, в ніч проти четверга, 6 червня, Повітряні сили збили 17 російських дронів у небі над областями.

Також ми писали, що вночі у Запоріжжі лунали вибухи. Ворог атакував місто ударними безпілотниками.