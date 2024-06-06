Нічна атака дронів — у Хмельницькій області через падіння уламків сталася пожежа

На Хмельниччині вночі лунали вибухи — Росія атакувала область дронами, сталася пожежа
Російські окупанти в ніч проти четверга, 6 червня, атакували Україну дронами-камікадзе. У Хмельницькій області внаслідок падіння уламків збитого БпЛА сталася пожежа.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Тюрін у Telegram.
Атака дронів на Хмельниччину 6 червня
"Сьогодні вночі наші сили ППО збили один ворожий шахед", — написав він.
За словами Тюріна, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті.
Наразі там працюють усі відповідні служби, пожежу ліквідовують працівники ДСНС. Відомо, що постраждалих та загиблих через атаку безпілотників немає.
Нагадаємо, в ніч проти четверга, 6 червня, Повітряні сили збили 17 російських дронів у небі над областями.
Також ми писали, що вночі у Запоріжжі лунали вибухи. Ворог атакував місто ударними безпілотниками.
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