Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Вночі Росія атакувала Україну дронами-камікадзе — скільки цілей збила ППО arrow

Вночі Росія атакувала Україну дронами-камікадзе — скільки цілей збила ППО

6 червня 2024 07:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В ніч на 6 червня Сили ППО збили над Україною 17 російських дронів
Мобільна група ППО. Фото: відкриті джерела
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська в ніч проти четверга, 6 червня, запустили на Україну ударні безпілотники. Захисникам вдалося збити 17 дронів у небі над областями.

Про це повідомлять Повітряні сили.

Читайте також:

Атака дронів на Україну 6 червня

Вночі окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з району Таганрога у Росії та запустили 18 дронів-камікадзе типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська Росії та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. 

Відомо, що повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи РЕБ Повітряних Сил. 

Під час протиповітряного бою вдалося збити 17 БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

null
Збиті російські цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, вночі у Запоріжжі лунали вибухи. Ворог атакував місто ударними безпілотниками.

Також ми писали, що протягом дня 5 червня російський агресор тричі обстріляв Нікопольщину Дніпропетровської області з артилерії. 

війна в Україні
окупанти
ППО
безпілотники
дрони
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня