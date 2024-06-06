В ніч на 6 червня Сили ППО збили над Україною 17 російських дронів

Мобільна група ППО. Фото: відкриті джерела

Російські війська в ніч проти четверга, 6 червня, запустили на Україну ударні безпілотники. Захисникам вдалося збити 17 дронів у небі над областями.

Про це повідомлять Повітряні сили.

Читайте також:

Атака дронів на Україну 6 червня

Вночі окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з району Таганрога у Росії та запустили 18 дронів-камікадзе типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська Росії та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Відомо, що повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

Під час протиповітряного бою вдалося збити 17 БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Збиті російські цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, вночі у Запоріжжі лунали вибухи. Ворог атакував місто ударними безпілотниками.

Також ми писали, що протягом дня 5 червня російський агресор тричі обстріляв Нікопольщину Дніпропетровської області з артилерії.