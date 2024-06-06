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На Хмельнитчине ночью раздавались взрывы — Россия атаковала область дронами, произошел пожар

6 июня 2024 07:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ночная атака дронов — в Хмельницкой области из-за падения обломков произошел пожар
Пожарный тушит возгорание. Иллюстративное фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты в ночь на четверг, 6 июня, атаковали Украину дронами-камикадзе. В Хмельницкой области в результате падения обломков сбитого БпЛА произошел пожар.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин в Telegram.

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"Сегодня ночью наши силы ПВО сбили один вражеский шахед", — написал он.

По словам Тюрина, в результате атаки в одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте.

Там работают все соответствующие службы, пожар ликвидируют работники ГСЧС. Известно, что пострадавших и погибших из-за атаки беспилотников нет.

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Скриншот поста Тюрина

Напомним, в ночь на четверг, 6 июня, Воздушные силы сбили 17 российских дронов в небе над областями.

Также мы писали, что ночью в Запорожье раздавались взрывы. Враг атаковал город ударными беспилотниками.

оккупанты
ПВО
война в Украине
беспилотники
дроны
Хмельницкая область

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