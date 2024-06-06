Ночная атака дронов — в Хмельницкой области из-за падения обломков произошел пожар

На Хмельнитчине ночью раздавались взрывы — Россия атаковала область дронами, произошел пожар
Российские оккупанты в ночь на четверг, 6 июня, атаковали Украину дронами-камикадзе. В Хмельницкой области в результате падения обломков сбитого БпЛА произошел пожар.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин в Telegram.
Атака дронов на Хмельнитчину 6 июня
"Сегодня ночью наши силы ПВО сбили один вражеский шахед", — написал он.
По словам Тюрина, в результате атаки в одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте.
Там работают все соответствующие службы, пожар ликвидируют работники ГСЧС. Известно, что пострадавших и погибших из-за атаки беспилотников нет.
Напомним, в ночь на четверг, 6 июня, Воздушные силы сбили 17 российских дронов в небе над областями.
Также мы писали, что ночью в Запорожье раздавались взрывы. Враг атаковал город ударными беспилотниками.
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